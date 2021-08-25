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好煮又吃不膩的家常菜！網激推「這3樣」太下飯　微波爐還能煮魚

▲▼番茄炒蛋,蕃茄炒蛋。（示意圖／記者董美琪攝）

▲番茄炒蛋是老少咸宜的下飯料理。（示意圖／記者董美琪攝）

記者黃可昀／綜合報導

疫情期間很多人廚藝精進不少，也研發出幾道快速料理！一名網友問卦，自己下廚煮久了很累，像是炸雞這類料理雖然好吃，但煮起來麻煩，「有沒有快煮容易上菜，又吃不膩的家常菜？」

原PO在PTT問卦，「吃不膩又好煮的家常菜？」他這陣子嘗試了韓式炸雞、蛋包飯等菜色，但這些好吃的料理都要準備很久，事前備料、烹煮都花不少時間，偶爾煮一次就覺得很累，除了炒青菜這類快速又必備的選擇，還有哪些菜色是料理方式快又簡單，可以天天吃都不會膩？

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▲豆腐,滑順。（圖／ETtoday資料庫）

▲豆腐加醬就可以直接吃，也很適合夏天。（示意圖／ETtoday資料庫）

最多網友推薦的就是蛋相關料理，變化多又吃不膩，而且快速就能上菜，「蔥蛋、蒸蛋、九層塔煎蛋、吻仔魚蛋、荷包蛋」、「蕃茄炒蛋」，豆腐類的料理也很適合懶人，「煎豆腐、肉末燒豆腐、皮蛋豆腐」。還有百搭醬料「照燒醬」，同一種醬可以搭好幾種肉，稍微變化就又是另一道菜，「照燒類的，醬調好很萬用」、「照燒雞，醬油味淋1：1」。

還有網友推薦1招小撇步，微波爐能完成的菜色也很多，「整條魚身畫三道，蔥薑蒜醬油酒放上去醃半小時左右，直接丟微波爐弄熟，你不講別人吃了會一直以為你是用傳統煮法」、「用微波爐蒸蛋三分鐘就好了，微波爐做很多料理都很快又簡單。」

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