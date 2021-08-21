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港口驚現7.6公尺「神秘巨鴨」！官員看傻：哪來的？

▲美國緬因州貝爾法斯特港出現一隻巨大小鴨。（圖／翻攝自YouTube／NEWS CENTER Maine）

▲美國緬因州貝爾法斯特港出現一隻巨大小鴨。（圖／翻攝自YouTube／NEWS CENTER Maine）

記者閔文昱／綜合報導

美國緬因州貝爾法斯特港（Belfast Port）上周末出現一隻來歷不明的巨大黃色小鴨，高約7.62公尺，身上還印著「JOY」（喜悅）字樣，在港口內隨波漂流，引來不少民眾注意，紛紛搶拍這奇特地場景。當地港務局表示，小鴨目前不影響港口運作，因此不急著將它移走。

根據《美聯社》報導，貝爾法斯特港務局局長吉文（Katherine Given）表示，這隻神祕巨鴨在上周末時忽然出現，沒人知道它來自哪裡，又為何會停在港口，不過許多民眾都對於小鴨的到來感到相當驚喜，「它似乎挺適合貝爾法斯特，很多人都想把它留在這裡。」

報導指出，經過一次午後雷陣雨以後，神祕巨鴨又離港邊更近了一點，這對許多遊客或是船隻來說都是好消息，因為它越靠近淺灘，就越不會造成來往船隻航行的危險。對此，吉文也透露，目前會將小鴨繼續留在港口。

神秘巨鴨降臨的消息傳開後，許多民眾也紛紛前來拍照留念。遊客蘇西（Susie Dickerson）表示，神秘巨鴨在當地已造成不少討論，「這實在是相當罕見，不過這的確也令人相當開心。」另一名港口業者也透露，不知道會不會有人想把這個龐然大物搬走，「畫面應該很好笑，不過我蠻喜歡它的，真的挺有趣的。」

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