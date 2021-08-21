被前任的男友挑釁！物流司機「跑去他們家放大絕」：把機車全推倒

▲黃男被判拘役25日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名黃姓男子與女子「小桃」（化名）是前男女朋友，但他卻疑似因為對方的新歡對自己嗆聲，竟然就闖入對方住處搗亂，誇張的行徑讓小桃、小桃新男友都嚇壞了，因此趕忙報警。對此，台中地院審理後，依法判黃男拘役25日，得易科罰金。

判決指出，黃男、小桃曾經為男女朋友，但他因為不滿對方新歡，曾經放話說會對自己不利，因此日前竟直接闖進兩人住處中，基於侵入住宅、毀損及恐嚇之犯意，以不詳方式撞擊兩人家中的大門，從而侵入住宅內，接著還把玄關處的機車全都推倒、砸毀窗戶玻璃等，甚至還嗆聲、恐嚇對方。

小桃、小桃男友因黃男的行徑心生畏懼，因此嚇得報警處理。對此，黃男矢口否認自己有任何恐嚇的犯行，同時辯稱自己確實有到兩人家中，大聲叫囂、罵粗話，但並沒有恐嚇對方。不過，法官勘驗各項證據之後認為，黃男的證詞不足採信，認為其犯嫌堪以認定。對此，法官認為，黃男僅因為與小桃有感情糾紛，就跑到對方家中踹門、侵入、恐嚇，這番行徑已經造成對方心生畏懼，所為實不足取。

法官念及，小桃為了息事，已經不打算再繼續追究，考量黃男的犯罪動機、職業為物流司機、家庭經濟狀況、有一未成年子女需扶養的生活狀況等一切情狀之後，依犯恐嚇危害安全罪，判處他拘役25日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。