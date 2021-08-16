13歲少女小腹隆起…媽驚覺「懷孕」崩潰！她21歲軍人男友下場超慘

▲13歲少女跟軍人男友發生關係懷孕，媽氣炸對男方提告，判決結果出爐 。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者陳韻如／台中報導

台中一名現役軍人阿宏（化名）透過臉書認識年僅13歲的少女小君（化名），2人進而交往成為男女朋友，並發生性行為。直到小君媽媽發現女兒懷孕，氣得帶女兒到醫院做引產手術，並對阿宏提告。一審法官審理時，因阿宏未與小君家屬和解，因此將他判刑1年8個月。阿宏事後和解並提出上訴，二審法官則宣告緩刑3年。

判決書指出，阿宏2019年間透過臉書認識小君，2人進而交往成為男女朋友，但阿宏明知小君年幼，卻仍忍不住慾望，於同年12月間在其住處與小君發生關係，造成小君懷孕，而他在得知小君懷孕後卻未立刻告知小君家屬。

直到隔年4月，小君母親驚覺女兒小腹隆起，才發現女兒懷孕，氣得立刻帶女兒到醫院做引產手術，並且對阿宏提告。

一審法官審理後認為，阿宏在得知小君生理期沒來時，還叫小君用驗孕棒驗孕，但事後卻未立刻告知小君家屬，妥善處理，且也沒有與小君家屬達成和解，最終依法判他1年8個月徒刑。

案經阿宏上訴，二審法官審酌，阿宏年僅21歲，且與小君為男女朋友，並且是在兩情相悅下發生性行為，而在二審審理期間，阿宏也已與小君家屬和解，對方也同意給予緩刑，因此予以減刑，宣告緩刑3年，且緩刑期間須付保護管束，並須參加法治教育3場。