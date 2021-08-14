男軍官偷吃女同袍「我2個都愛怎麼辦？」　法官1段話讓他多妻夢醒

▲郭男稱自己2個都愛，無法割捨任何一方。（圖／取自免費圖庫photoAC）



記者崔子柔／綜合報導

郭姓男軍官婚後在2019年間外遇林姓女軍官，2人連帶賠償30萬給郭妻，不過郭男卻在離婚後反悔說「兩個都愛、無法割捨」，並以妻子及岳父強迫簽下離婚協議書為由，提出婚姻關係仍存在，不過法官認定，郭男當時已愛上別的女生，2人離婚有效。

根據判決書內容，郭妻2019年發現郭男和林女間有不當交往，指控郭男稱「有發生性行為」、「兩個都愛」等，不過郭男卻辯稱那些話只是為了讓妻子不要那麼囂張，林女也對私交行為一概否認。

不過彰化地院認為，郭男曾在與妻子的對話中表示，「我有女朋友妳就一定跟我離婚喔？」、「想要給她（外遇對象）一個家跟寶寶」、「我是不是可能是多情男子，一輩子會愛超過一個女人」、「但是我兩個都愛怎麼辦呢」，足以顯示郭男外遇事實，判郭男、林女連帶賠償郭妻30萬元。

郭男卻在離婚後反悔，提出「確認婚姻關係存在」民事訴訟，他表示，自己沒有想離婚的意圖，是妻子和岳父強烈要求他簽下擬好的離婚協議書。郭前妻則表示，郭男還打算和外遇對象組成家庭，離婚意圖明顯，而且都是成年人了，要如何詐欺或脅迫他？

台中高分院認為，郭男身為國軍一員，已具有相當智識與膽識，「意志豈會任人動搖？」且郭男在離婚後向友人表示，是因「喜歡上別的女生」、「兩邊都無法割捨」，顯示未否認已離婚事實，判決郭男敗訴。