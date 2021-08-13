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LIVE／BNT已約好疫苗交貨時程 　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。第六輪疫苗接種高端，意願登記將至中午收單，指揮中心將結算並公布接種對象年齡層，16日展開預約，23日開打。另外，傳出生產BNT疫苗的德國原廠已與台灣約好交貨期程，只要手續完成就會將疫苗運到台灣，預期相關內容都將於記者會中說明。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

「COVID-19公費疫苗預約平台」於7月27日起將高端疫苗納入意願登記，指揮中心表示，此期意願登記將於8月13日中午12時結束並進行結算，可接種疫苗為高端疫苗，可預約時間自8月16日上午10時起至8月18日中午12時截止；施打期間預計自8月23日至8月29日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。

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目前國內通過檢驗封緘高端疫苗約5批35萬劑，陳時中日前說明，屆時起碼會以60萬劑疫苗提供，理想狀況會有80萬劑，但開放年齡還需等待8/13結算才能確認。

另外，BioNTech發言人表示，該公司生產的疫苗已在3日獲得台灣相關單位的緊急使用授權，目前正與夥伴復星醫藥全力以赴，希望盡快提供台灣民眾疫苗。他強調，目前還無法確定第一批疫苗交貨的時間，但BioNTech已與台灣的機關約好交貨期程，只要一完成品管和安全手續，疫苗就會送到台灣。

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