老外主播最愛台灣桌球隊！曬合照透露好交情　還跟林昀儒打友誼賽

▲Adam Bobrow曬出和林昀儒、鄭怡靜的合照。（圖／翻攝自IG／adambobrow）



記者張方瑀／綜合報導

國際桌球總會（ITTF）官方賽事主播Adam Bobrow目前正在定居於台北，在奧運桌球賽事的英文轉播工作中，他不時提到台灣桌球好手林昀儒，甚至還會出現幾句中文。原來身兼YouTuber的Adam Bobrow和林昀儒私下交情很好，除了曾進行友誼賽之外，他還會跟著林昀儒全家一起出去玩。

桌球界超夯主播Adam Bobrow除了轉播各大賽事、擔任ITTF官方頻道《一期一問》（Ask a Pro Anything）系列主持人外，自己也經營了一個YouTuber頻道，而在台灣期間，他也出沒各大球館和球員切磋球技，也和台灣桌球好手「小林同學」林昀儒、鄭怡靜進行比過友誼賽。

Adam Bobrow雖然不是職業球員，但因熱愛桌球所以也練得一身好技巧，還靠著招牌「蛇球」獲得「蛇人」（Snakeman）的稱號。根據《美聯社》報導，Adam Bobrow提到，他和林昀儒的感情相當好，之前還曾與林昀儒的家人一起出去玩，一起去看瀑布、吃晚餐，當有台灣人在路上認出他時，Adam Bobrow也感到非常開心，代表桌球運動在台灣可能很受歡迎了。

目前Adam Bobrow的個人頻道訂閱數已超過53萬，跟林昀儒對打的影片也有超過135萬人點閱，鄭怡靜則為49萬次。Adam Bobrow說，因為運動員忙於比賽，很難發展個人品牌，所以他最重要的工作就是發掘這些球員私底下的個性，讓大家更熟悉。

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