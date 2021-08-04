闖紅燈挨罰2700！女騎士：裁決書寫汽車...畫面被洗掉判撤單

▲高雄女子在台中騎車被控闖紅燈罰2700，因沒有相關事證不用罰。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名劉姓女子前年9月在台中市騎機車時闖紅燈被警攔下，開單未限期到案，被加重處罰2700元、記違規點數3點，後來劉女發現裁決書上面記載違規車輛是「汽車」，又警方也無證據證明她闖紅燈，提起行政訴訟，後來因路口監視器畫面因超過時間被洗掉，員警職務報告也沒描述舉發過程，高雄地院認定事證不足，撤銷罰單。

一名劉姓女子於前年9月11日20時19分許騎著機車，在臺中市中區三民路、成功路口，因闖紅燈被臺中市政府警察局第一分局員警開單，由於劉女未於期限內到案，也沒提出陳述，因此被依道路交通管理處罰條例，裁處新臺幣2700元，並記違規點數3點。

劉女不服，提起本件行政訴訟，她主張當時所騎的是普通重型機車，並非裁決書所載的「汽車」；加上並無其他證據證明她有闖紅燈行為，不能單憑員警說法即認定違規。

高市交通局反駁，《道路交通安全規則》中規定汽車是「指在道路上不依軌道或電力架線而以原動機行駛之車輛（包括機車）。」處罰條例所稱的「汽車駕駛人」亦包括機車駕駛人。而劉女今年才申訴並要求影像佐證，經職調閱路口監視器畫面顯示早已覆蓋故無法提供前年違規時影像，且劉女自己也在告發單簽名。

不過法官認為，交通局如果認為劉女有闖紅燈，應該積極舉證，但審理期間仍提不出相應證據，因違規事證不足，判決原處分撤銷。

時間對我們來說完全沒用！