夫擁4千萬財產…貴婦卻棄家「爽戰低收男」！被抓包竟嗆：都發生了

▲貴婦出軌低收男，丈夫怒提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／彰化報導

彰化一名貴婦花花（化名）與被列為中低收入戶的男子阿宏（化名）發生婚外情，多次背著丈夫阿建（化名）在外約會，甚至發生婚外情，某次還被阿建逮個正著。阿建事後一狀告上法院，法官審理後，判阿宏與花花須連帶賠償46萬元。

判決書指出，擁有4千萬財產的阿建與花花結婚多年，花花過著宛如貴婦的生活，但沒想到花花2020年2月底卻突然喊要離婚，之後更於同年3月16日離家在外租屋，而阿建當晚前往查探時，就當場抓到阿宏就躲在花花租屋處，2人因此發生扭打。

另外，花花跟阿宏還跑到中興新村暗處約會，也被阿宏妻子抓包，而當時花花坦承與阿宏交往並發生關係，氣得阿建一狀告上法院。

阿建怒控，阿宏過去就曾因為外遇被法官判決要賠償正宮，但他卻還不知收斂，又再次外遇破壞他的家庭，且2人至今仍不願聽親友及雙方勸阻而拋家棄子，常聚在一起外出旅遊甚至是過夜，「通姦除罪化後無所畏懼」，經常在一起宛如新婚夫妻，讓他憤而對2人提告求償。

一審法官審理後，花花與阿宏須連帶賠償46萬元給阿建，但阿宏不服提出上訴表示，阿建所提出的證據只能證明2人曾一同出遊，並未能證明2人正在交往或是曾有性行為，且阿建名下財產超過4千萬，年收入也高達85萬，但他卻是中低收入戶，名下也僅有一輛車，並無其他財產，原審判賠46萬元明顯過高，應以25萬元一下較為適當。

不過，二審法官審理後認為，阿宏妻子曾質問過花花，「妳們2個今天在這裡1個小時半，被我跟監到現在…妳都清楚他有老婆有小孩的人哦，妳還跟他出遊去墾丁，每個景點還過夜，對不對？」而花花則回，「都發生了，這是事實」，且也坦承已與阿宏發生過關係等。

法官認為，2人多次單獨出遊、過夜等，甚至發生性行為，但卻辯稱沒有逾越一般男女交往，明顯是卸責之詞，不足以採信，原審判決也並無違誤，最終駁回阿宏的上訴。全案確定。