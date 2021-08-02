饒河夜市收租婆不分房慘遭痛毆　啃老兒武器「多帶2支」下場曝

▲詹家在饒河街夜市附近擁大筆房產，詹男貪圖房子不成，竟半夜闖家痛毆母親，北院依法判刑。（圖／記者李宜秦攝）

記者羅志華／台北報導

臺北市50歲無業的詹姓男子家境優渥，母親是在饒河夜市有多間房產的收租婆，不料他竟因討錢、要求過戶2000萬房產不成，於2020年10月間凌晨，持拔釘器痛毆老母，還稱要給母親「一個教訓」，北院依對直系血親重傷害未遂罪，判詹男6年2月徒刑；而詹男除了拔釘器外，當天還帶有指虎兩支，北院另依違反槍砲彈藥管制條例，判他3月徒刑、得易科罰金9萬元。

詹男與弟弟皆無工作，而他因與母親相處不睦在外租屋，並不時向家裡索討金錢，弟弟則與母親同住；2020年10月2日凌晨，詹男吸毒後回老家又想要錢，見母親不想理他氣得抓狂，竟當場拿拔釘器狂砸老母頭部，弟弟出面勸架也遭波及。

哥哥發飆作亂，母親與弟弟厲聲求救，驚動路人報警，才終於將詹母救出；詹母送醫時情況危急，一度沒了呼吸心跳，經搶救才撿回一命；詹男遭逮時，還稱他就是要讓母親受傷，才故意不叫救護車，檢方認他有再犯可能聲押獲准，除起訴打傷母親部分，後續又追加起訴攜帶指虎的犯行。

據了解，詹母在北市松山區至少擁有一獨棟雙拼公寓，地段緊鄰饒河觀光夜市，2樓以上為住家、隔間出租套房，2間一樓店面分別出租，市值達上億元，且傳聞詹家另有其他筆房產出租，家境相當優渥。

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