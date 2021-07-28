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南歐3國野火蔓延！　薩丁尼亞島爆發「前所未見」災難

▲▼薩丁尼亞野火。（圖／路透社）

▲薩丁尼亞野火。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

南歐夏季熱浪來襲，在義大利薩丁尼亞島、西班牙和希臘地區都爆發破壞性野火。薩丁尼亞政府已經宣布當地進入緊急狀態，並且形容此次野火災情是「前所未見的災難」。

根據CNN報導，薩丁尼亞地區主席索利納斯（Christian Solinas）26日發表聲明說，目前無法估計野火造成的經濟損失，大面積植物被破壞，企業和民房被燒毀，許多動物死亡。當地政府發言人27日補充說，目前估計受野火焚毀的土地面積約2萬公頃，大部分火勢已經被撲滅，但具體損失仍在評估。

野火發生期間，薩丁尼亞地區共出動7500人力和20多架飛機協助滅火，其中法國和希臘也派出4架消防飛機協助救援。

另外由於持續性的乾燥和高溫天氣，同處南歐的希臘和西班牙也爆發野火。其中希臘25日和26日一共爆發數十場森林大火，當局派出700多名消防員前往救災。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）26日在內閣會議上提到，氣象學者認為熱浪可能長期持續出現，因此未來還有可能發生更多起野火。

與歐洲北部地區近期遭遇罕見暴雨和洪水災情相比，熱浪和野火則為歐洲南部地區帶來另一種環境問題。歐盟委員會副主席提默曼斯（Frans Timmermans）表示，歐洲不穩定地天氣模式將成為新常態，如果人們再不採取行動，那麼氣候危機將完全失去控制。

除了義大利與希臘之外，南歐伊比利半島也未能倖免。西班牙東北部的加泰隆尼亞地區同樣爆發大規模野火，數千公頃土地被焚毀，不過在軍方投入救援後，目前火勢已經控制了90％。


葡萄牙目前還沒有出現野火災情，不過根據環境保護組織葡萄牙自然協會（ANP）最新發表的一份報告顯示，葡萄牙是受野火影響最嚴重的歐洲國家，平均每年會有13.6萬公頃的土地被焚毀，比起鄰國西班牙多出31％。

歐洲環境署（EEA）表示，雖然歐洲南部發生野火風險最高，但西歐和中歐發生森林大火的風險也在升高。歐洲環境署說，「預計歐洲大多數地區將出現更嚴重的火災天氣，火災易發區域擴大，野火季節也會更長。」

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