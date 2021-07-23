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實測！Google 首頁出現16 bit「奧運島」復古遊戲　手機電腦都可玩

▲Doodle 冠軍島運動會手機、平板、電腦都可以玩-實測。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

受到COVID-19 影響，日本東京奧運延期一年於今日舉辦，三星攜手當地電信商打造限定版手機，蘋果更史無前例地為 Apple Watch 設計了專屬表面，而 Google 公司今天在 Google 首頁首度設計了「Doodle 冠軍島運動會」遊戲，實測該款遊戲內容相當有趣而完整，大家沒事可以試玩看看。

這款遊戲是 Google 與本動畫公司 STUDIO 4°C 合力打造，打開 Chrome 瀏覽器，就會發現首頁多了「Doodle 冠軍島運動會」遊戲，接著呢 按一下 Doodle 就可以進入遊戲世界。

▲遊戲畫面以 16-bit 復古的形式打造。（圖／翻攝Google Chrome）

遊戲主人公是一隻貓（？），遊戲以 6、7 年級生童年回憶「16bit 電子遊戲」來打造，遊戲內容相當完整，一開始還有角色故事動畫，看完動畫之後，就可以踏上冠軍島冒險。

冠軍島設計風格非常日式，有日本神社、鳥居等佈景，很明顯就是映射主辦國家-日本，一開始需要接受挑戰桌球才能「入島」，不過記者實測，不管挑戰成功或者失敗都可以進去，然後可以選擇自己喜歡的隊伍，然後在地圖上參加征服滑板、橄欖球、攀岩等領域的遊戲。這款遊戲設計相當精緻，許多地圖上的雕像、佈景、NPC 都可以對話，仔細暢玩感覺好像還有許多不同跟運動有關的支線任務。

▲用電腦玩時可以方向鍵移動、空白鍵確認訊息。（圖／翻攝Google Chrome）

入島必須要進行桌球挑戰。（圖／翻攝Google Chrome）

除了Google Doodle 設計的「Doodle 冠軍島運動會」遊戲，想要了解奧運賽事，只要問 Google 大神，在首頁上搜尋「奧運」，就可以找到喜歡的賽事即時新聞、運動、回顧影片與選手的最新資訊，甚至查看所在國家/地區在金牌榜上的排名。如果你熱愛分析數據，也可以到 Google 搜尋趨勢頁面，看看你喜愛的運動有哪些有趣的搜尋統計資料。

在 YouTube 平台上，即日起也可以觀看各式各樣的簽約頻道直播、賽事集錦，像是 Marca Claro、Eurosport 等世界各地奧運官方電視台，美國版的 YouTube TV 同樣會顯示 NBCUniversal 對於 2020 年東京奧運的即時報導，如果想觀看更多內容，可以到奧運官方頻道（Olympics YouTube 官方頻道）查詢。

Google 其實也在本月初以 YouTube Originals 系列的形式加入了奧運相關內容，這些全新系列包含「Strive」、「How To Olympics」、「Break the Record」，以及開幕典禮前的長篇紀錄片 《World Debut》。目前  Olympics 官方 App 也已經在 Google Play 平台上架，有興趣的人可以下載來了解更多即時賽況、關心自己喜歡的國家與選手。

除了透過打字搜尋了解比賽賽況，也可以直接問 Google 助理，像是「Ok Google，誰贏得了今天的桌球賽？」如果想知道特定國家的相關資訊，也可以像這樣問：「Ok Google，法國在奧運拿了幾個獎牌？」甚至可以直接吩咐：「Ok Google，告訴我東京奧運比賽有什麼有趣的事情？」

據了解，奧運開幕式僅有1,000人觀禮，除了觀看 YouTube 直播，也可以透過 Google 街景服務，以虛擬導覽的形式了解參賽選手們的比賽場地。中華代表隊目前也積極備戰，大家一起集氣，為中華隊加油！祝福他們今年都能拿到好成績。

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