快訊／2032奧運主辦城市出爐　澳洲布里斯本拿下

▲ IOC主席巴赫(Thomas Bach)。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

國際奧林匹克委員會(IOC)今(21)日投票決定,2032年夏季奧林匹克運動會將在澳洲昆士蘭州首府布里斯本舉行。這也讓澳洲成為3度舉辦奧運的國家,包括1956年墨爾本、2000年雪梨,接下來將由布里斯本扛起2032年夏季奧運會。

IOC在台灣時間21日下午4時10分於日本東京投票,昆士蘭州長帕勒榭(Annastacia Palaszczuk)與澳洲代表團此前向IOC成員進行最後簡報,澳洲總理莫里森(Scott Morrison)也於坎培拉透過視訊表示,「我們知道如何在澳洲舉辦一場成功的奧運。」

布里斯本此次不需與其他城市競爭,僅需經過IOC批准即取得主辦權。此前有多個城市及國家都曾公開表態有興趣主辦2032年奧運,包括印尼、布達佩斯、中國、卡達杜哈和德國的魯爾區(Ruhr),但IOC委員會2月指定布里斯本為首選,IOC執委會6月也為其背書,使布里斯本被指勝券在握。

另一方面,今年東京奧運結束後,2024年奧運將在法國巴黎舉行,2028年則在美國洛杉磯。

BRISBANE 2032 ELECTED AS HOST OF THE GAMES OF THE XXXV OLYMPIAD!



CONGRATULATIONS! pic.twitter.com/h66C9pHxcG