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小情侶電扶梯「忘情勾脖激吻」！下秒360度慘摔...網笑：秀恩愛死得快

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▲兩人靠緊緊搭乘電扶梯，忍不住當眾激吻起來。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

實習記者高琳景／綜合報導

熱戀中的情侶總是無時無刻黏在一起，即使在公眾場所也會忍不住想親一下，不過，放閃也得注意場所是否安全，才不會一不小心發生悲劇。大陸一對情侶日前在搭乘電扶梯時，突然「感覺來了」，2人忍不住激吻起來，沒想到下秒卻發生讓人傻眼的悲劇，2人一起往後摔倒，在電扶梯上360度翻滾。影片曝光後，讓不少網友笑回「這下，全國人民都知道了」。

根據《頭條新聞》報導，事件發生在山西省太原市，上月27日，一對情侶剛踏上電扶梯沒多久，2人對視了一下，突然一時之間忍不住愛意，女子勾著男友脖子忘我地熱情激吻，沒想到下一秒2人重心不穩，直接從電扶梯上摔落，甚至還在電扶梯上360度翻轉，危險畫面全被一旁的監視器給拍了下來。

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▲下一秒從電扶梯上慘摔。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

影片中可見，兩人搭上電扶梯後對視了一下，便如天雷勾動地火一發不可收拾，女子主動向前勾著男友的脖子，開始忘我地激吻起來，接著女子往前傾靠男友，沒想到因重心不穩，2人直接360度的從電扶梯上後翻摔落。

2人慘摔後，女子迅速將男友扶起，但男子似乎摔得不輕，還一度站不穩。隨後2人繼續搭乘電扶梯離開。

影片曝光後，很快就在網路上瘋傳，不少網友笑回「果然沒騙人，秀恩愛死得快」、「愛情在上升階段就是那麼脆弱」、「這男朋友靠不住呀，一靠就倒，還是單身好呀，靠自己」、「單身就沒有這個煩惱了」、「現在好了全國人民都知道了」、「還好頭髮沒捲到裡面」、「電梯：怪我了？」、「秀恩愛也要注意安全唷」。

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▲最後，男方在女友的攙扶下繼續搭乘電扶梯離開。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

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