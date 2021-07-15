4000人LINE群「照護管家」號稱：可預約疫苗殘劑！至少700人受騙

▲台中某公司創假群組騙個資。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中某生技公司成立「照護管家」群組，吸引超過4000人加入，但該公司卻散布疫苗殘劑預約的假訊息，以此誘騙民眾填寫個人資料，涉嫌違法蒐集民眾各資700筆。警方接獲報案後，前往該公司搜索，並帶回6人到案說明。對此，檢察官複訊後，公司張姓負責人以新臺幣50萬元具保。

台中某生技公司涉嫌於LINE成立「照護管家」群組，吸引逾4000人加入，並以Line散布新冠肺炎疫苗殘劑預約注射之假訊息，招徠不知情民眾登錄「新冠肺炎疫苗注射預約」、「疫苗殘劑開放候補名單」、「新冠肺炎疫苗注射預約查詢表」等網頁，使渠等陷於錯誤輸入個人機敏資料，涉嫌違法蒐集民眾個資超過逾700筆。經專案小組蒐證齊備，向臺中地方法院聲請搜索票，於110年7月上旬，前往該公司執行搜索，查扣電磁紀錄等相關資料，現場除依現行犯逮捕張姓負責人、馬姓員工等共計6人到案說明外，並要求下架違法網頁，避免民眾權利繼續受害。

對此，全案依依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條及個人資料保護法第6條第1項及第41條等罪移送臺灣臺中地方檢察署偵辦，檢察官複訊後，公司張姓負責人以新臺幣50萬元具保、馬姓員工以新臺幣25萬元具保、黃姓員工以新臺幣5萬元具保。