他開車未全程打方向燈！2分鐘慘吞8張紅單　法官撤銷7張原因曝光

▲朱男未依規定全程使用方向燈，遭開出8張共2萬4000元的罰單。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／南投報導

朱姓男子2020年8月24日開車行經國道三號南向40公里至43.5公里處時，因未依規定全程使用方向燈，2分鐘內被其他車輛以行車紀錄器拍下8次違規並檢舉。監理站對朱男開出8張罰單，共2萬4000元，朱男不服裁罰結果，便提起行政訴訟。對此，南投地院審理後，確認朱男有違規，但因連續舉發時間、空間過於密集，故判撤銷7張罰單。

判決指出，朱男2020年8月24日下午4時許，開車經國道三號南向40公里至43.5公里處，分別於40.1公里處、40.3公里處、40.9公里處、41.3公里處、41.6公里處、42公里處、 43.4公里處、43.5公里處，短短2分鐘內，被同一台車的行車紀錄器拍下8次未依規定使用方向燈。南投監理站接獲檢舉後，針對8次違規各3000元，共2萬4000元。

朱男不服結果，提起行政訴訟主張舉發通知單均為民眾檢舉，且執法人員連續裁罰，不符比例原則、法律保留原則，輕率認定民眾檢舉案件並開罰，顯然用法過當。不過，南投監理站則認為，民眾檢舉合乎法規，況且根據事證，朱男開車時起初有顯示方向燈，惟未持續顯示至完全變換車道，故違規事實明確。

對此，南投地院勘驗相關事證後，認定朱男確實有違規情事，不過因連續舉發時間、空間過於密集，最終審酌後，判撤銷7張罰單；換句話說，朱男僅需繳納1張3000元罰單即可。