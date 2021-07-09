　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他開車未全程打方向燈！2分鐘慘吞8張紅單　法官撤銷7張原因曝光

▲開車,駕駛（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲朱男未依規定全程使用方向燈，遭開出8張共2萬4000元的罰單。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／南投報導

朱姓男子2020年8月24日開車行經國道三號南向40公里至43.5公里處時，因未依規定全程使用方向燈，2分鐘內被其他車輛以行車紀錄器拍下8次違規並檢舉。監理站對朱男開出8張罰單，共2萬4000元，朱男不服裁罰結果，便提起行政訴訟。對此，南投地院審理後，確認朱男有違規，但因連續舉發時間、空間過於密集，故判撤銷7張罰單。

判決指出，朱男2020年8月24日下午4時許，開車經國道三號南向40公里至43.5公里處，分別於40.1公里處、40.3公里處、40.9公里處、41.3公里處、41.6公里處、42公里處、 43.4公里處、43.5公里處，短短2分鐘內，被同一台車的行車紀錄器拍下8次未依規定使用方向燈。南投監理站接獲檢舉後，針對8次違規各3000元，共2萬4000元。

朱男不服結果，提起行政訴訟主張舉發通知單均為民眾檢舉，且執法人員連續裁罰，不符比例原則、法律保留原則，輕率認定民眾檢舉案件並開罰，顯然用法過當。不過，南投監理站則認為，民眾檢舉合乎法規，況且根據事證，朱男開車時起初有顯示方向燈，惟未持續顯示至完全變換車道，故違規事實明確。

對此，南投地院勘驗相關事證後，認定朱男確實有違規情事，不過因連續舉發時間、空間過於密集，最終審酌後，判撤銷7張罰單；換句話說，朱男僅需繳納1張3000元罰單即可。

ET快訊
快訊／11名武裝份子　闖入台灣駐海地大使館！
快訊／微解封中央、地方不同調　蘇貞昌回應了
一般要耗1年！江宏傑只花2月「光速離婚」　律師揭2談判內幕
蔡英文特助酸殘劑是「詠春疫苗」　她怒批：台灣最醜陋的人
快訊／基隆母「頭部重創」慘死！　兒子遭逮捕雙腿癱軟
懷疑有內應！海地總統中12槍「左眼被打爆」　28嫌有2美籍
鄭文燦改口了！　夜市開放內用
染疫死亡者「每人10萬喪葬慰問金」　7／15起發放
臥床70天！醫生「你知道你快死了嗎」　彈頭棄千萬年薪拚碩士

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

美容店金髮闆娘扛不住疫情關店　北上萬華站壁「千元賣肉」

疑因股份鬧翻…基隆男拿「空氣加濕器」砸爛母親頭！她陳屍客廳

苗栗台3線山區豪大雨邊坡坍方　駕駛夜駕急煞撞「路樹」嚇壞

微解封瘋狂訂房！武陵+福壽山農場「7月爆滿」　七夕情人節秒殺

惡父母差別待遇虐待次女　骨折不送醫害終身長短腳

快訊／基隆母「頭部重創」慘死！二兒子涉嫌重大…遭逮捕時雙腿癱軟

快訊／混凝土車卡陸橋下車頭變形　司機頭部被夾昏迷緊急送醫

抓到了！詐團鎖定醫界：你濫領藥品　護理師被騙68萬警狂調監視器

案發現場／邱小妹被虐斷骨穿膝！遺體見阿嬤落淚...嫌犯再犯低判無期

甩尾神車夜衝北宜！轉彎撞對向35噸大貨車　零件四散駕駛受困

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

美容店金髮闆娘扛不住疫情關店　北上萬華站壁「千元賣肉」

疑因股份鬧翻…基隆男拿「空氣加濕器」砸爛母親頭！她陳屍客廳

苗栗台3線山區豪大雨邊坡坍方　駕駛夜駕急煞撞「路樹」嚇壞

微解封瘋狂訂房！武陵+福壽山農場「7月爆滿」　七夕情人節秒殺

惡父母差別待遇虐待次女　骨折不送醫害終身長短腳

快訊／基隆母「頭部重創」慘死！二兒子涉嫌重大…遭逮捕時雙腿癱軟

快訊／混凝土車卡陸橋下車頭變形　司機頭部被夾昏迷緊急送醫

抓到了！詐團鎖定醫界：你濫領藥品　護理師被騙68萬警狂調監視器

案發現場／邱小妹被虐斷骨穿膝！遺體見阿嬤落淚...嫌犯再犯低判無期

甩尾神車夜衝北宜！轉彎撞對向35噸大貨車　零件四散駕駛受困

美容店金髮闆娘扛不住疫情關店　北上萬華站壁「千元賣肉」

江宏傑離婚福原愛後首露面！　宣告要當「負責爸爸」合照洩近況

疑因股份鬧翻…基隆男拿「空氣加濕器」砸爛母親頭！她陳屍客廳

謝金河／全球貨櫃航運大戰開始！只有台灣投資人「玩當沖」

獨／台中2家必比登排隊名店不開放內用　百貨美食街微解封

713開放健身房！醫驚呆「比搭飛機危險」　5點警告：會是大破口

1個月無薪假要結束了！餐廳微解封她鬆口氣　嘆一句話道出底層心酸

輝瑞疫苗 成通乳丸？貧乳女接種2周　「猛升2罩杯」變大奶妹

健身房微解封超怪！　醫曝「3風險」批：哪門子專家會議

陸網瘋傳「日本小妹妹」讓座大人　母澄清：我家孩子是中華兒女！

「完全沒剎車」高速直撞遊覽車！　路人全嚇傻...雙載騎士頭部重創

社會熱門新聞

直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客

北市熱心警打AZ後猝死　48歲不菸不酒

疑受疫情影響！餐廳週轉不過來　韓籍老闆想不開輕生

以為她睡著了？台北女陳屍網友租屋

新竹縣跟進微解封　12空間規範一次看清

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

酒店小姐上岸被騙！　小開男友榨乾570萬後封鎖

即／永春市場熱區旁男墜樓！躺中庭亡

即／基隆婦「頭部重創」慘死！二兒子涉嫌重大遭逮捕

新竹媽嫌太吵「塑膠袋套頭」悶死2歲兒　3萬交保

碩士男下藥性侵女友　她昏迷前求戴套遭嗆這句話

假護理師詐薪　真實背景嚇死人！

神車夜飆北宜「對撞35噸貨車」　駕駛受困30分鐘

高雄群聚團購取貨　遭檢舉：警不理

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

運動微解封　館長：這樣我不敢開

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

江宏傑福原愛「瓜分3900萬豪宅」！財產細節曝

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

立陶宛總統記者會　戰機突然起飛

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

713微解封各縣市措施懶人包

福原愛「東奧開幕前」火速離婚驚呆日媒

賈永婕出車禍！被撞車主「暖回一句話」秒噴淚

柯文哲猛打中央！沈榮欽：目的已達成

直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客

約周玉蔻拍SWAG　童仲彥：證明給館長看

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面