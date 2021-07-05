LIVE／中正區傳某國宅確診攀升　北市府緊急會勘社區普篩狀況

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記者陶本和／台北報導

台北市政府針對虎林街與永春市場周遭傳出確診一事，從4日開始進行社區型大規模PCR篩檢，對於中正區確診數上升，且最新傳出某國宅確診，北市府人員、里長、區長今天下午14時前往南海路，會勘篩檢站設置地點。《ETtoday新聞雲》全程直播，提供讀者即時掌握最新現場狀況。

台北市政府4日下午3時30分召開防疫記者會，由柯文哲公布12行政區確診數字，只見6月27日至7月3日這一週，萬華從3日公布的7例，到了4日增加至14例；而中正區3日為6例，4日增加至13例；中山區3日為8例，4日增加至12例。

柯文哲4日提及，先前北投區有發現確診上升趨勢，是兩個家戶內感染；同樣的，也有發現中正區確診比上週有上升趨勢，已經有做完完整疫調，也發現熱區，所以會去中正區依照虎林街模式做社區普篩。

就在中正區確診數上升同時，臨近南機場社區的中正某國宅於3日張貼公告，上面寫著「鑑於疫情嚴峻，我社區已有多人確診，並有增加趨勢，已列為熱區，里長強烈建議要擴大篩檢。為解除隱患，除加強清潔消毒外，將於社區中庭辦理篩檢，請住戶踴躍報名。」上方報名日期為7月5日至7日，採取電話報名機制，時間分為2梯次，分別為上午9時至中午12時，以及下午2時至晚上6時。