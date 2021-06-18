影／這一仗一起打！餐飲業不計損失　串連免費送餐力挺醫護

▲這一仗一起打！醫護用生命守護台灣，換我們「團結力量」守護他們。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷、謝盛帆）



記者黃稜涵／採訪報導

「你的歲月靜好，不過是有人替你負重前行」

當你想著好想出門放風，站在第一線的防疫英雄卻是有家不敢回，替我們負重前行的醫護人員，每天穿著密不通風的兔寶寶裝、臉上佈滿口罩壓痕，忙到連休息吃飯喝水的時間都沒有，卻還要遭受沒有同理心的店家或外送員歧視，甚至拒絕外送，由於不捨防疫英雄抗戰還要餓肚子，熱血又溫暖的年輕人小緯，發起「同理挺醫護」活動，從餐點贊助到送餐至醫院完全都是免費的，希望串連愛心餐點，用「團結力量」守護防疫英雄。

▲▼小緯發起「同理挺醫護」活動，從餐點贊助到送餐至醫院完全都是免費的，希望串連愛心餐點挺醫護。（圖／記者謝盛帆攝）



「同理挺醫護」化應援為行動，媒合「有意願的餐廳」與「有需求的醫院」，實際挹注醫護所需食物、物資，給予防疫英雄最實質的幫助，但過程卻十分艱辛，「一開始我打了8家院所，結果被7家遺忘、1家打來說謝謝不需要」，不僅屢遭醫院拒絕，餐廳方面也連連碰壁，就連在找送餐小幫手時，也時常爆發家庭革命，「像現在加我總共6人，其中就有3人的父母說，你做這個又沒有錢賺，如果敢去支援，就不要叫我爸媽，也不要回這個家門了，其實聽到真的是很痛心，因為我們只是想做可以幫助到前線的事」小緯沮喪的說。

▲化應援為行動，媒合「有意願的餐廳」與「有需求的醫院」，但過程卻相當不容易。（圖／記者謝盛帆攝）



即使困難重重、染疫風險高，但他依舊義無反顧，會想發起這活動，其實是來自2003年SARS的無能為力感，「我當時很多親友與醫護遭受非議、排擠、責難，甚至有醫護孤軍奮戰，坦白講我的影響力有限，所以我只能選擇自己站出來，帶著身邊的人一起，不要再重蹈覆轍，從我們身邊開始做起，去影響更多的人」。

▲不希望醫護孤軍奮戰，小緯選擇站出來挺醫護，從身邊親友開始做起，去影響更多的人。（圖／記者謝盛帆攝）



「即使身為疫情重災戶，也毫不猶豫站出來挺醫護」

有別於辛苦的醫護人員，忙到沒時間休息用餐，在本土疫情的衝擊之下，原本座無虛席的餐廳，瞬間一片空蕩蕩，Could be café執行總監古明偉坦言，「這算是史無前例的風暴，尤其是三級警戒發佈之後，我們的業績是腰斬腰斬再腰斬，剩下不到一成」，蔦燒日式居酒屋總經理小杜透露，「我們主要是經營內用的餐廳，一旦沒辦法內用，其實我們的營業額衰退只剩下10%-15%左右」。

▲受到本土疫情衝擊之下，原本座無虛席的餐廳，瞬間一片空蕩蕩。（圖／記者謝盛帆攝）



餐飲業即使身為疫情重災戶，秉持著「同島一命挺醫護」的精神，毫不猶豫站出來貢獻心力，胖桑烘焙坊阿翰師傅表示，「因為我很多朋友是護士人員，我看到他們在第一線，就在想說自己可以做什麼事情，我當初是想說，直接做好麵包拿去醫院，剛好在臉書粉絲團看到小緯哥跟他聯絡，小緯哥說這樣反而危險，大家各自發揮各自的專業，醫護用專業守護台灣，我用美食守護著他們」。

▲▼胖桑烘焙坊阿翰師傅表示，大家各自發揮各自的專業，醫護用專業守護台灣，我用美食守護著他們。（圖／記者謝婷婷攝）



小杜提到「醫護現在都穿著兔寶寶裝，他們能用餐的時間其實很不一定，我們的心意送到他手上，但是他又沒有辦法去享受的話，其實這也是造成資源浪費的一種，透過與『共同挺醫護』合作，可以給醫護最量身訂做的幫助，而古明偉則暖心表示「在每個餐盒上面，都有貼著我們的一個感謝，我們沒有辦法對每個醫護人員，親口說謝謝你們，可是我們透過餐盒，希望讓他們感受到，這個社會還是有很多人，在背後默默的把他們的犧牲奉獻放在心上」。

▲蔦燒日式居酒屋總經理小杜認為，透過與「共同挺醫護」合作，給醫護最量身訂做的幫助。（圖／記者謝婷婷攝）



「謝謝防疫英雄為我們挺身而出，收到你們的開心再累都值得」

穿著兔寶寶的醫護人員，在忙碌過後，品嚐到充滿愛的美味餐點，心也跟著溫暖了起來，小緯進一步指出「我們會請醫護幫忙拍照回傳，主要是給店家看，確認有將餐點送到，而醫護從一開始只會拍餐點放在某個小的儲藏室，到後來有醫護人員一起入鏡，甚至有人手舞足蹈的拍照，還有院所拍感謝影片，真的很感動，看到真的是覺得，不管怎麼樣都要堅持下去」，阿翰師傅開心表示，「透過照片看到他們收到麵包時很開心，我就覺得我好像做對了」。

▲醫護人員在忙碌過後，品嚐到充滿愛的美味餐點，心也跟著溫暖了起來。（圖／醫護提供）



其實防疫英雄不只有工作時的溫飽問題，當他們下班後，還有這些我們「看不見」的需求，小緯說明，「他們工作完非常疲勞的時候 ，回去也會需要吃泡麵、調理包，所以他們也提出，可不可以幫我找調理包或是冷凍食品，甚至之後可能會為他們推出蔬菜箱的服務」。

▲防疫英雄不只有工作時的溫飽問題，當他們下班後，還有這些我們「看不見」的需求。（圖／記者劉亮亨攝）



站在第一線堅守台灣的防疫英雄，不僅有醫護人員，還有警消人員，他們也需要大家的支持與愛心，「目前的話，配合醫院至少有10家以上，還有某分局的交通分隊，跟下下禮拜我們要去某一個消防分隊，不只有醫護，連警消也希望我們能夠挹注民間的愛心」。

▲其實不僅醫護人員，警消人員也需要大家的支持與愛心。（圖／記者謝盛帆攝）



「這場戰役沒有人是局外人，一起加入『挺醫護』行列」

「因為有你們在，我們很安心」，古明偉感動告白，「謝謝你們的勇敢和不畏懼，站在第一線幫助需要幫助的人，你們的付出我們都放在心上，有你們真好，這段時間真的辛苦了謝謝」，小緯對醫護夥伴們信心喊話，「我們民間有很多愛心，我不知道我能不能全部帶進去，但是只要我有氣息，我還活著的一天，我就會把這些帶進去，所以不管如何，希望你們要持續的堅持下去，因為你們堅持下去，我們才有機會跟你們一起堅持下去」。

▲古明偉感動告白，「謝謝你們的勇敢和不畏懼，站在第一線幫助需要幫助的人，你們的付出我們都放在心上，有你們真好」。（圖／記者謝盛帆攝）



力挺醫護的餐飲老闆紛紛表示「等待社會恢復到過去正常步調的情況下，與其我們去等待，倒不如做一些事情，能夠在這個過程當中出一點心力」、「我們能夠伸出一份援手，我們除了是幫助別人，也是幫助自己，哪怕只是一些些綿薄之力，但是當所有人能夠集合起來這股力量的時候，它是一股非常強大的能量」。

▲當每個人都願意盡份心力，加起來就會是最強大的力量。（圖／記者謝盛帆攝）

這場戰役沒有人是局外人，只有同心協力才能打贏這場戰役！不要以為自己是小螺絲沒有什麼力量，當小螺絲團結起來也能發揮大力量，防疫英雄用生命守護台灣，換我們「團結力量」守護他們，「守護防疫英雄」等於「守護你我的明天」，一起加入「挺醫護」行列，這一仗我們一起打。

▼這一仗我們一起打，用團結力量挺醫護，一起守護台灣迎接美好。（圖／醫護提供）