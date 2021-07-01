3000年人骨布滿790傷口　學者解開死因：「史上最古老」鯊魚受害者

▲日本出土3000前人類遺骸，竟是世界最古老「鯊魚襲擊受害者」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

日本岡山縣笠岡市1920年代出土一具人類遺骸，為3000多年前生活在繩文時代的成年男性，科學家們一直想知道遺骸的死因，直到近日在美英日學者的研究下，終於解開疑團。由於遺骸全身至少有790個傷口，根據傷口的形狀推測，男子應該是目前已知，史上最古老的「鯊魚襲擊受害者」。

根據日本Smart-flash報導，考古科學學報（Journal of Archaeological Science）6月23日刊登了一篇研究，內容提到岡山縣津雲貝塚1920年代出土的一具遺骸，經過放射性碳定年法、3D模型及詳細分析，遺骸應該是一名生活在3000多年前，大約史前公元前1370年日本繩文時代的成年男性。

研究發現，遺骸缺少右腳及左手，而且胸、腹及四肢至少有超過790個傷口，深鋸齒傷口及鈍力骨折是遭鯊魚攻擊的典型特徵，推測男子應該是在瀨戶內海捕漁時，遭到虎鯊或大白鯊攻擊，但沒有當場死亡，上岸後才傷重不治，被其他人埋葬。

一名參與研究的牛津大學教授說，男子應該是被一條大鯊魚襲擊，儘管左手及右腳都被鯊魚給扯斷了，下葬時被撕裂的左腳則放置在身體上，「這個人應該是到瀨戶內海釣魚的，或是想潛到水中打撈貝類等，甚至有可能他本來就想抓鯊魚，因為在繩紋時代的遺跡中，有發現一些鯊魚牙齒」。

參與研究的考古學家則透露，至今為止，世界上最古老的鯊魚襲擊受害者，被認為是公元1000年位在波多黎各的一名死者，這一次的研究發現則直接打破了紀錄，津雲貝塚遺骸成為目前世界史上最古老的「鯊魚襲擊受害者」。

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