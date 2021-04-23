3億年前「哥吉拉巨鯊」出土！　巨型背鰭能PK大型肉食動物

▲電影《哥吉拉大戰金剛》。（圖／華納兄弟提供）

記者邱晟軒／綜合報導

美國考古團隊2013年在新墨西哥州發現一個3億年歷史的鯊魚化石，因為其擁有像恐龍一般的顎骨與背鰭，且牙齒形狀和親緣關係有所不同，推論可能是某個獨立演化的品種，所以最初將其取名為「哥吉拉巨鯊（Godzilla shark）」。該研究團隊近日公布了這個化石的深入研究結果，並將牠正名為「霍夫曼龍鯊（Dracopristis hoffmanorum）」。

綜合外媒報導，研究員霍德奈特（John-Paul Hodnett）在2013年和研究團隊，在美國新墨西哥州曼薩諾山 （Manzano Mountains）發現了這個有著3億年歷史的鯊魚化石，其骨架長約6.7英尺（約2.04公尺），同時有著類似恐龍的顎骨及2.5英尺（約76公分）長的鰭刺，因此他們最初將它取名為「哥吉拉巨鯊」。

Scientists named the 6.7-foot monster Dracopristis hoffmanorum, or Hoffman’s Dragon Shark, in honor of the New Mexico family that owns the land in the Manzano Mountains where the fossils were found.https://t.co/nrJblwU3CY — 6 News (@WJACTV) April 18, 2021

霍德奈特描述他發現鯊魚化石的情景：「當時我只是在樹下休息，然後用小刀刮了一下土壤」，起初並沒有挖到什麼東西，不過就是些植物碎屑，直到突然挖到一塊硬物，便將其翻了過來「是個四肢骨骼的橫截面」。對此，霍德奈特感到非常意外，因為該地區尚未發現過四腳動物的化石。經過新墨西哥州自然歷史與科學博物館（New Mexico Museum of Natural History and Science）細心檢驗後，結果證實其為鯊魚化石。

經過7年的深入研究，霍德奈特和研究團隊在本周對外公佈了最終研究結果，並將其正式命名為「霍夫曼龍鯊」，同時確認牠是「西坦納肯鯊（Ctenacanth）」演化上保存下來最為完整的骨骼化石，估計在3.9億年前與現代鯊魚、鰩魚分開自行發展，但在2.52億年前古生代末期就滅絕了，而這種鯊魚擁有大型背鰭刺，可對大型肉食動物產生威懾力。