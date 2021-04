3億年前「哥吉拉巨鯊」出土！　巨型背鰭能PK大型肉食動物

▲電影《哥吉拉大戰金剛》。(圖/華納兄弟提供)

記者邱晟軒/綜合報導

美國考古團隊2013年在新墨西哥州發現一個3億年歷史的鯊魚化石,因為其擁有像恐龍一般的顎骨與背鰭,且牙齒形狀和親緣關係有所不同,推論可能是某個獨立演化的品種,所以最初將其取名為「哥吉拉巨鯊(Godzilla shark)」。該研究團隊近日公布了這個化石的深入研究結果,並將牠正名為「霍夫曼龍鯊(Dracopristis hoffmanorum)」。

綜合外媒報導,研究員霍德奈特(John-Paul Hodnett)在2013年和研究團隊,在美國新墨西哥州曼薩諾山 (Manzano Mountains)發現了這個有著3億年歷史的鯊魚化石,其骨架長約6.7英尺(約2.04公尺),同時有著類似恐龍的顎骨及2.5英尺(約76公分)長的鰭刺,因此他們最初將它取名為「哥吉拉巨鯊」。

Scientists named the 6.7-foot monster Dracopristis hoffmanorum, or Hoffman’s Dragon Shark, in honor of the New Mexico family that owns the land in the Manzano Mountains where the fossils were found.https://t.co/nrJblwU3CY