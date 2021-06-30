詐騙界羅志祥「陽具換載具」　滿足10姝塞滿壯陽藥！自爆舉弱真相

▲范宗任及同夥被逮捕時，被他劈腿交往的10名女子才知道對方存在。（圖／CTWANT提供，下同）

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台中市31歲范姓男子曾偽開百萬張電子發票詐獎金，因其長相俊俏被稱為「詐騙界羅志祥」，而消化電子發票需要大量載具，他竟上網以愛情詐騙方式誘拐女網友，用「陽具換載具」讓10人心甘情願交出帳戶，她們更是直到進了警局才知道情敵的存在，還在警局內怒目相視，現場氣氛一度劍拔弩張。

2018年6月間，范宗任以人頭在台中成立「光迅工廠企業社」，並用每月4萬元的代價聘雇楊姓工程師撰寫程式，該公司登記為資訊軟體批發零售業，實則不接案子、不賣東西，唯一的業務便是不斷偽造假交易紀錄，並開立電子發票，在4個月內開出450多萬張，中獎金額則高達435萬元。

電子發票載具是由手機申請，消費者還需提供信用卡資料或銀行帳戶，以便中獎時歸戶之用，海量的電子發票需要人頭帳戶來消化，范宗任決定「犧牲色相」、「用陽具換載具」，他先向弟弟借了近百萬元購買BMW跑車代步，並承租嘉義、高雄和台中七期等多處豪宅，更憑藉神似藝人羅志祥的外表，在交友軟體上經營高富帥的闊少假象。

范宗任不只長得像羅志祥，把妹功力也與「時間管理大師」不相上下，他在交友軟體上認識至少13名女子，並與長相姣好的10人交往成為「男女朋友」，其餘3人則「收編」當員工，女方身分包括涉世未深的大學生、待業中的新鮮人和40多歲的美豔上班族，年齡差距橫跨二輪，且她們都不知道對方存在，在范男的花言巧語下交出銀行帳戶及信用卡資料給「白馬王子」，心甘情願當人頭。

該犯罪手法零成本、高獲利，范宗任原以為自己的計畫天衣無縫，但財政部中區國稅局透過「電子發票整合服務平台」大數據分析，發現光迅企業社開出大量小額發票，每張的金額從1元到9元不等，懷疑該公司未消費卻開立發票詐領獎金，通報檢警後才讓此騙局曝光。

▲財政部中區國稅局透過大數據分析，發現光迅企業社開出大量小額發票，通報警方調查後才揭穿騙局。

刑事局中部打擊犯罪中心深入調查，在財政部核發獎金前逮捕范宗任，更發現犯案同夥遍及新北、台中、台南、嘉義和高雄等地，更有10名成員聲稱是主嫌的「女朋友」，她們原以為自己是唯一，沒想到僅是范宗任的「10分之1」，在警局還不斷怒目相視，現場氣氛一度劍拔弩張。

而警方搜查范宗任住處，在臥室內發現10多種共數十盒的壯陽藥，包括曾經紅遍海峽兩岸的「一炮到天亮」，詢問下才知道范宗任為滿足10名女友的需求而「精盡人枯」，他早已「力不從心」，無奈之下只好求助藥物，意外揭發「蒟蒻渣男」的真面目。

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