染疫前獅子會長足跡+三級警戒　新莊婚宴餐廳沒生意…苦撐2個月倒了

▲新莊區知名婚宴餐廳不敵疫情，悄悄地結束營業，當地民眾惋惜 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新冠肺炎疫情爆打各行業，餐廳首當其衝！新北市新莊區一家知名餐廳業者，是當地政商餐敘及婚宴首選，受到三級警戒影響，近兩個月嚴重虧損，低調吹熄燈號，招牌也拆除，老闆證實停止營業，更不敢說出虧損多少錢；當地民眾得知後，惋惜貼文「吃不到招牌脆皮烤雞了！」。

▼新莊區民眾惋惜餐廳停業 。（圖／翻攝自臉書）

據了解，這家餐廳2009年開業以來，在新莊區成為許多民眾婚宴辦桌首選，當地政商名流、警消單位也都在這裡餐敘，多樣招牌菜更是大受歡迎；但5月初，新冠肺炎疫情突然爆發，當時一名獅子會前會長爆出確診，足跡就曾到餐廳聚餐後，再到萬華阿公店消費，雖然餐廳緊急清消，但生意一落千丈。

▼婚宴餐廳門外高聳招牌貼上紅布 。（圖／記者陳以昇翻攝）

不但如此，中央疫情指揮中心15日隨即啟動三級警戒，餐廳禁止內用，嚴重打擊餐廳生意，成為壓垮業績最後一根稻草。老闆原本為了餐廳60名員工，苦撐近2個月，最後仍不敵虧損，做出結束營業的決定，老闆不願表示到底虧了多少錢，成為疫情底下其中一個犧牲品。

有眼尖的網友經過餐廳門口，發現原本的招牌悄悄地拆除，燙金店名「晶華」二字也刮除，門外高聳霓虹招牌也用紅布遮住；網友貼文「傷心，疫情影響中港路上的晶華亭都要收了，我當初宴客的地方…東西超好吃的…以後也吃不到招牌脆皮烤雞了」。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼餐廳燙金招牌拆除 。（圖／記者陳以昇翻攝）