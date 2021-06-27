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「確診者隱匿足跡才是最大問題」　黃珊珊：就像獅子會長一樣

▲▼北農出現新冠肺炎群聚感染,黃珊珊與北市府團隊由北農董事長黃向羣(右)陪同前往第一果菜市場場勘,決定快篩動線與前進指揮所位置。（圖／記者李毓康攝）

▲黃珊珊日前與北市府團隊，由北農董事長黃向羣（右）陪同前往第一果菜市場場勘，決定快篩動線與前進指揮所位置。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

北農等批發市場爆發群聚感染，北市府被質疑疫調不實、蓋牌。台北市副市長黃珊珊26日解釋若北市沒做疫調，就不會有4600多例確診案例，此外，法定傳染病系統新增「轉介」功能，疫調資料可轉給工作地點的地方政府。她27日透過臉書再度說明北市疫調作業流程，並指出確診者隱匿足跡才是最大的問題。

黃珊珊在臉書表示，從5月15日起，整整1個半月的抗疫，台北的疫情從每天百人以上降到20人左右，台北市已經列管4000多個確診病例，每個數字都是一個人，甚至影響一個家庭，現在3000多人都已經痊癒或解除隔離，回到職場也正常生活。

黃珊珊指出，新發生的個案，醫院一旦將PCR陽性的確診個案通報到中央法傳系統，居住地的地方政府就會收到確診個案名單，但台北市在法傳系統只看得到居住在台北市的確診個案名單，沒辦法事先知道其他縣市居民在台北市的疫調或工作足跡，台北區管收到各縣市資料後再將跨縣市後交給台北市，接下來就是由台北市衛生局進行疫調、匡列、隔離(轉到醫院或加強版防疫旅館)，這是每天不斷重複著相同的工作。

黃珊珊提到，5月起，北農與環南市場發生零星個案，北農公司對於員工部分都加以列管，環南市場屬公有零售市場，按台北市SOP，將前後左右的鄰近的攤位先封攤3天清消，人員的部分依照疫調結果匡列親密接觸者，基本上會匡列家人或職場工作的較密集接觸者。

黃珊珊說明，6月中兩大市場有較明顯的增加與群聚現象，外縣市個案開始比台北市還多，接到台北區管通報給台北市衛生局時，外縣市的疫調資料簡略，例如只寫「工作：北農攤商」，但北農有兩大市場（萬大路與濱江市場），有上千個蔬菜及水果攤，還有攤位號碼都缺，接獲通報需要再一一查證比對，有些確診者，怕影響工作或鄰近攤商生計，大多說沒跟別人接觸，甚至絕口不提在哪一攤工作，疫調資料都是「上班－回家」，也沒出去買東西的紀錄。

黃珊珊提及，收到這些通報的疫調單，必須再次去問確診者，有些會說有些不說，就像當時的獅子會會長一樣，確診者隱匿足跡才是最大的問題，各地政府單位的衛生局人員，沒做不實疫調的必要，確診者故意不說或隱匿說謊才是不實疫調的來源，所以，沒地方政府不做疫調或疫調不實的問題，新北市政府的疫調人員對於新北市民在北農工作狀況所做的疫調，有什麼必要隱匿或做不實疫調？

黃珊珊說，請有心人士，不要再說地方政府疫調不實或隱匿，地方政府沒任何必要隱匿，疫調都是確診個案當事人自述的事項，全國地方政府都很努力，但民眾不說實話，政府反而要花更多時間一一調查，誰不想做好疫調？誰會想讓疫情擴大？

黃珊珊指出，上週與中央開會時，台北市長柯文哲提出這個問題，衛福部長陳時中也承認應想辦法解決跨縣市疫調問題，並由她、台北區管防疫醫師，以及衛福部醫福會執行長王必勝成立群組，每天互相提供疫調資訊，以利台北市第一時間進行匡列、清消及隔離作業。

黃珊珊提到，週五台北區管也邀集六縣市討論通報工作地點地方政府的方式，增加一個「轉介」功能，疫調資料可轉給工作地點的地方政府，另外也請各縣市在做北農疫調時，多詢問「第一果菜市場還是濱江市場？」、「蔬菜攤還是水果攤？」、「攤位號碼？」

黃珊珊強調，精準的疫調才可以更快速地完成匡列與隔離，發現問題就解決問題，最沒必要的是口水與顏色，且各縣市每個疫調單位都很辛苦，沒有人會不做疫調或疫調不實，每張疫調單都是第一線疫調人員辛苦努力的結果，每一個縣市做的工作都是一樣的，對於他們只有深深感謝。

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