快訊／新北45歲男打疫苗第3天竟猝死　無罹患慢性病

記者羅婉庭／新北報導

針對打疫苗猝死個案，新北市22日新增6例，其中一名案例為45歲男性，且無慢性病，在施打後第3天死亡，目前累積統計共 27例。

今日新增的6起死亡案例中，第一案為板橋區一名76歲女性，6/16下午接種，身患有多重慢性病，6/17-6/18正常作息，6/19下床時疑似有跌倒，下巴及腋下挫撞瘀青，6/20早上死亡。

第二案為永和區93歲男性，6/16接種，身患為多重慢性病，6/16-6/19出現疲倦感，6/20早上個案死亡。第三案為泰山區86歲女性，6/16上午接種，身患腎臟疾病、行動不便，6/17-6/18全身無力及倦怠感，6/19在醫院洗腎時昏倒緊急送急診急救，6/20凌晨死亡。

第四案為鶯歌區45歲男性，在精神護理之家6/16上午接種，6/18出現發燒，無患慢性病，6/18-6/19正常作息，6/19早上死亡。

第五案為三峽區78歲男性，6/15下午接種，身患有多重慢性病，6/17-6/18正常作息，6/19早上死亡。第六案為新莊區78歲男性，6/17下午在洗腎中心接種，身患有腎臟疾病，6/19出現血壓低，下午死亡。

衛生局長陳潤秋說明，今日新增的死亡案例都是施打疫苗後三到五天死亡，並無施打當天往生的個案，分別來自安養機構、洗腎患者，死亡原因尚待中央釐清。

衛生局表示，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統。至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。