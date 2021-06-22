快訊／快篩隊進駐新北果菜市場　千人篩檢結果出爐！





▲侯友宜視察果菜公司篩檢。（圖／新北市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

北農爆出群體染疫，為防止疫情在果菜運輸過程中擴散，新北市府出動機動篩檢隊至三重、板橋2處批發市場廣篩。北農45名確診者中，有21人居住於新北市，侯友宜上午前往板橋果菜市場視察篩檢的狀況，目前已篩檢千人，全都是陰性，預計板橋與三重共2200人今可篩檢完畢。

侯友宜22日前往視察後表示，這2天將全部人員全部再次篩檢，持陰性證明才能進場交易作業，也將市場作業拍賣員、理貨員、檢驗人員、查核人員、承銷人、行口、卸貨工作人員分別造冊，依序施打疫苗。維持大台北地區的農產供貨順暢。

侯友宜也指出，北農跟新北果菜公司，平常在交易的過程當中，大概流動兩邊互相往來的人數有1成，約有200人，所以北農的果菜公司的影響，絕對不是單純蔬果之間的供應而已，最重要的是兩地果農們都有互相往來，所以這一次北農群聚事件發生，新北市會嚴正以待，共同面對、因應、承擔、一起解決這個問題。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，新北果菜公司自疫情開始以來，早已實施實名制、每日全場消毒、分區分時分流交易等防疫措施。

江惠貞指出，自24日起，不論是員工及承銷人、板車或卸貨工作人員必須持快篩陰性證明，才能進入市場作業。也感謝農委會及農糧署對批發市場相關防疫經費的支持。面對防疫絕對不能鬆懈，只有守住市場正常營運，才能穩定全台農產流通無虞。