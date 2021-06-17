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女兵寢室喝「一杯24%梅酒」秒倒！男士官性侵錄影　悲慘下場曝光

▲喝醉,正妹,喝酒,狂飲,OL。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲小美喝下一杯梅酒後醉倒，慘遭呂男性侵錄影。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

陸軍六軍團153旅一名已婚的30歲呂姓上士，在營區內與一名女同袍小美（化名）喝酒，趁對方酒醉後性侵、偷拍得逞。案件曝光後，呂男失去工作，被依趁機性交罪處1年10個月、竊錄身體隱私部位罪判3月徒刑，皆可易科罰金，兩刑均緩刑3年。

判決書指出，呂男2020年6月深夜，與先喝過酒的小美到寢室內續攤，沒想到小美喝了一杯酒精濃度24%的梅酒後，直接醉倒在床上。呂男見狀，直接性侵並用手機錄下過程，隨後上廁所離開。

軍人、阿兵哥、志願役、義務役、當兵。（圖／達志／示意圖）

▲呂男坦承犯行，也因此事與小美一起丟了工作。（圖／達志／示意圖）

此時，小美也趁機逃跑，打電話給家人、連長求救，直接到醫院驗傷及報警，這才讓案情曝光。事後，院方驗傷
報告出爐，小美的下體確實有呂男的染色體。

法官認為，呂男沒犯罪紀錄，一時衝動下無法控制個人情慾，但念在坦承犯行及悔悟，並獲得小美的和解，因此依趁機性交罪處1年10個月、竊錄身體隱私部位罪判3月徒刑，皆可易科罰金，兩刑均緩刑3年；另外，呂男還需到指定機構及團體，提供60小時的義務勞務。

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