長輩疫苗開打！　盧秀燕「衝出高好感度」奪六都之冠

▲台中市長盧秀燕。（圖／翻攝盧秀燕臉書）



政治中心／綜合報導

日本提供124萬劑AZ疫苗，全國長者於6月15日同步開打，施打首日各地出現不少狀況。根據根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/14~2021/06/16）統計調查，台中市長盧秀燕以「低聲量衝出高好感度」，奪下好感度第一名。

針對長輩開打疫苗首日，《網路溫度計觀察》網路討論度，台北市長柯文哲拿下六都聲量王，創造出115835筆討論度，第二名為新北市長侯友宜，第三名陳其邁共有37,2191筆討論度，其中高雄市的「宇美町」式施打法，備受網友大力稱讚。第四名為台南市長黃偉哲13,557筆，第五名桃園市長鄭文燦6,578筆，第六名台中市長盧秀燕3,302筆。

雖然柯文哲拿下六都聲量王，不過，《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/14~2021/06/16）進一步分析，長者疫苗注射首日和前後一天，網友對柯文哲的負面情緒討論度卻是六都市長之中最高者，而台中市長盧秀燕「低聲量衝出高好感度」，正負聲量數值幾乎打平，因此好感度奪冠。

好感度排行榜中，第二名陳其邁、第三名鄭文燦、第四名侯友宜，第五名則是台北市長柯文哲，最後一名則是黃偉哲，主要是因為端午節在蔡總統貼文下留言「粽盼親離」，引發網友各式歪樓。

▲▼長輩疫苗開打首日，網路溫度計觀察六都市長聲量、好感度。（圖／翻攝網路溫度計）

