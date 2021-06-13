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全家快篩陰性「PCR都轉陽」！她在家閉關2個月竟確診：全是無症狀

▲▼急診室,快篩站,篩檢站,護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩,連身防護衣,隔離衣。（圖／記者李毓康攝）

▲快篩求心安，意外發現自己確診。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

這次新冠肺炎英國變種病毒株傳染力強，且很多年輕人都是無症狀，一名女子日前和家人共同去快篩求心安，快篩結果出來都是陰性，但隔天所有人「PCR都陽性」，到了檢疫所還遇到很多前一天快篩陰性的人，且大家的共同點都是「無症狀」，要是沒有去篩檢根本不會發現。

原PO在Dcard表示，她和家人11日到住家附近快篩，當下得到的結果是陰性，返家以後12日卻收到PCR陽性通知，「確診原因應該是家人去診所看診被傳染，因為本人待業2個月，除了買飯都在家裡一直啃存款」，原本規劃近期要到新公司報到，結果對方得知她確診以後工作也飛了。

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▲▼快篩陰性PCR陽性。（圖／翻攝自Dcard）

▲快篩陰性PCR陽性。（圖／翻攝自Dcard）

關於症狀部分，原PO說她之前有「起疹子」，有點類似蕁麻疹或是被蚊子叮，吹冷氣的時候喉嚨會稍微乾癢，或是半夜睡得燥熱就醒來，原本都以為這些細微變化只是因為天氣變化過大，沒注意的話幾乎不造成生活上困擾，怎料竟然是確診的徵兆。

最讓原PO驚訝的還是檢驗結果陰轉陽，她呼籲大家「陰性別太高興」，因為她全家快篩都是陰性，隔天PCR結果出來卻是陽性，「到了檢疫所還遇到昨天快篩陰性的大部分人，我真的很傻眼，還跟我打招呼，而且大家都是無症狀。」目前原PO確診第二天仍然無症狀，可以正常吃喝、睡覺，現在是住在檢疫旅館，隔離10天後要再自費住防疫旅館7天，現在保險都還領不到，紓困4.0也沒有她的份，更慘的是失業加上存款快見底，「誰還能比我更倒霉？」

網友在底下留言，「下載台灣社交距離app 按確診，我記得是5000禮券」、「請問喉嚨痛症狀大概維持幾天？目前我也是喉嚨乾乾痛痛的偶爾燥熱」、「我可以請教一下你的疹子是什麼情形嗎？我今天手突然好癢，也是有小小顆紅紅的這樣，除此之外沒其他症狀」、「你吃防疫便當覺得難吃可能是因為味嗅覺出問題？」、「你說的喉嚨癢癢乾乾的那句，到燥熱突然醒我都有那些症狀，也是以為睡覺沒睡好狂灌水跟吃普拿疼，照三餐吃吃半個月都沒有好，但測血氧正常。」

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