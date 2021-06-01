煙燻肉拆封驚見「巨根」　她仔細一看嚇瘋報警：真的有皺褶

▲拉米亞（Lamia Singfield）堅信自己可能買到一根陰莖。 （圖／翻攝自Facebook／Lamia Singfield）



記者吳美依／綜合外電報導

來自美國俄亥俄州的拉米亞（Lamia Singfield）前往超市購買煙燻火雞尾巴，但回家打開盒子一看，竟發現那塊肉品的形狀像極了男性生殖器官。她起初覺得很好笑，甚至在臉書上開直播分享，但越是仔細觀察，越是覺得心裡發毛，「它有皺褶，頂端還有一個洞」，由於深信自己真的買到一根陰莖，因此嚇得立刻報警處理。

綜合外媒報導，拉米亞在直播上說道，「這不太對勁，我知道這是什麼東西」。她檢查了收據，才發現標籤上寫的竟是「煙燻豬尾巴」，但卻依然非常擔心，原本還想要打電話向連鎖超市Save A Lot反應，之後決定直接報警，「我希望那不是（陰莖）……因為那就意味著某人失去了他所需要的東西，或者有人死了。我只是想要知道答案」。

警方接獲通報後，立刻將物體送至薩米特郡（ Summit County ）法醫辦公室。法醫數天後公布結果，證實那的確是豬肉，且裡面包覆著一根骨頭，也就是說，雖然它長得很像陰莖，但絕對不是。調查人員推測，這很有可能是一條豬尾巴。

業者知道此事後表示，該公司長期致力於維持高標準品質控管，並與供應商合作，確保遵守規範。他們強調，過去從未發生類似的產品問題。

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