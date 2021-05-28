獨／遭爆禁外出買便當卻要員工外出衝業績　台企銀總公司回應了

▲台企銀台北萬華分行遭爆不准員工外出買午餐，卻要求員工跨區Call客衝業績。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／報導

傻眼！新冠疫情延燒，台北市又以萬華區確診人數最多，中央下令全台三級警戒，民眾沒事不要外出。但台企銀萬華分行卻遭爆料，該分行以防疫為由，不准員工外出買午餐，另銀行雖啟動分倉分流上班，但卻要求行員仍需跨區到汐止、林口等區域拜訪客戶、辦貸款業務衝業績，行員家屬憤怒地說，「家人明明居家上班也被叫出門訪客、或回公司上班，每天處在高壓環境中，誰受得了！」

民眾向《ETtoday新聞雲》爆料，家人在萬華分行上班，銀行以防疫為由，要求員工中午不得外出買午餐，也不准叫外送，逼得不少人只能天天吃超商便當、泡麵、飯糰果腹，但矛盾的是，銀行經理卻仍要求行員外出拜訪客戶，衝貸款業績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「銀行叫員工分組上班，一半人力居家上班，一半到公司上班，就算有同仁是居家上班，也被要求去訪客，不然就是進銀行上班衝業績，分倉分流都是假象！」

此外，民眾也不滿，長官在群組宣布有行員同住家人確診，事後僅要求同仁簡單清潔消毒，再繼續上班，經過員工們抗議，銀行才請外包清潔公司來消毒清潔，痛批銀行為了業績罔顧員工的健康安全。

台企銀總公司回應，雙北從5月15日開始宣布升級第三級防疫，分行也自5月17日開始進行分流分倉辦公，並將同仁分為A、B兩組上班，第一周A組在公司上班、B組居家辦公，但由於政策來得突然，許多事務來不及交辦、交接，初期才會發生A組同仁在公司工作時，B組同仁仍被要求進公司交接工作、處理公事。

至於，民眾投訴疫情期間，萬華分行員工不准外出用餐，卻要求到客戶家拜訪衝貸款業績，總公司也回應，係要求員工前往熟識的客戶辦理貸款業務、並非陌生拜訪，此外，希望員工不要叫外送、或外出午餐也是為了防疫考量。台企銀強調，防疫政策都會做滾動式調整，並非一成不變，但也希望員工共體時艱，一起撐過疫情。