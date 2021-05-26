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市中心租33棟豪宅種大麻！富二代「150萬加盟」　10億大麻農場曝

葉姓毒梟等人承租33棟豪宅充當大麻農場，並自行架設溫控、灑水及燈照設備，收成後再銷往北部夜店。（翻攝畫面）

▲葉姓毒梟等人承租33棟豪宅充當大麻農場，並自行架設溫控、灑水及燈照設備，收成後再銷往北部夜店。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

全國疫情緊繃，邊境管制加強，連帶讓毒梟運毒來台難度大增，國內販毒集團為避免遭查緝，竟興起一股大麻種植風潮，嘉義檢警上週破獲大毒梟葉翔浤在市中心租用33棟豪宅種大麻，以一條龍方式整合產銷，還採加盟方式，吸引富二代一起種植販毒，最誇張的是，集團以契作方式，保證大麻收購價格，儼然成為台灣的大麻王，法務部及台灣高檢署正嚴密監控，隨時發動新一波大掃毒。

嘉義毒梟在市區承租33棟透天豪宅種大麻，不但以一條龍方式整合產銷，還利用加盟及契作手法吸納富二代。圖為其中3棟種大麻的豪宅。（讀者提供）

疫情升級，台灣高檢署宣布上半年度安居緝毒專案暫緩實施，以免產生防疫破口，但仍暗中監控全台毒梟。根據最新毒品趨勢研析發現，自從去年肺炎疫情爆發、邊境嚴密管制後，販毒集團竟改以國際快遞毒郵包侵台，不論海關破獲件數或緝毒重量均較前年翻倍成長，毒梟處處碰壁後，今年手法翻新，改採在台種植大麻牟利，專案小組連月來雷厲風行掃蕩，已查獲4起大麻工廠案，規模一件比一件大。

37歲大麻王葉翔浤（中）傳授栽種大麻技術，並向每位學徒收取150萬元加盟金，日前在台南落網，已遭收押禁見。

其中較特別的是，嘉義地檢署上週破獲毒梟在市區精華地段，大手筆承租33棟透天豪宅，種植市值10億元的2,615株大麻，不但創下毒品史上最大宗紀錄，主嫌葉翔浤還以企業加盟方式，吸納海外留學回台的富二代及水電工等5組人馬，讓他們各以150萬元加盟金加入，並採分攤風險及分享收成的契作方式，以每公克500元左右價格保證收購大麻花，旗下成員每季分紅至少30萬元。

嘉義檢警日前查扣史上最大規模、市價10億元的大麻2,615株，堆放在警局大禮堂，彷如大麻農場。（嘉義縣政府提供）

▲嘉義檢警日前查扣史上最大規模、市價10億元的大麻2,615株，堆放在警局大禮堂，彷如大麻農場。

葉翔浤一手包辦的種植技術，包括土壤、全自動燈照設備、分株技術及噴水系統等，就連種植3個月收成後，也不吝傳授烘乾大麻葉及製成大麻膏的技巧，之後再將毒品銷往大台北地區的夜店及飯店，至今獲利數千萬元，儼然成為台灣新一代的大麻王。葉翔浤落網後，聲稱這些種植大麻的資訊，都是從網路學來的。

檢警查扣每瓶要價破萬元的大麻膏，以及真空包裝機及磅秤等設備。（嘉義縣政府提供）

葉嫌等販毒集團故意選在市區豪宅種大麻，出入還以名車代步。

專案小組發現，很有生意頭腦的葉嫌，個性相當狡猾，為了分散風險及掩人耳目，還要求加盟者以每月約4萬元，在嘉義市區承租剛完工的透天別墅作為大麻農場，由於豪宅外觀氣派，出入都是名車，外人以為住戶非富即貴，實在難與販毒集團劃上等號。

嘉義檢警本月中破獲史上最大規模的大麻案，高檢署檢察長邢泰釗南下慰勉承辦檢察官李鵬程及偵辦團隊。圖為去年10月查獲毒品咖啡包記者會。（中央社）

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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