郭昭巖號召萬華人挺醫護　攜手扶輪社捐贈100桶4公升酒精





▲台北市議員郭昭巖攜手扶輪社3481地區捐贈酒精 。（圖／記者李毓康攝，下同）

政治中心／台北報導

全台疫情升溫，進入三級警戒，面對萬華成為北市目前確診數最多的區域，台北市議員郭昭巖日前發起「萬華人挺萬華」行動，除了提供陳記蚵仔麵線給醫護人員，21日上午，她也和國際扶輪社捐贈100桶酒精給台北市聯合醫院調度使用，呼籲全民共同團結抗疫。

郭昭巖20日發起「齊心抗疫！萬華商家挺萬華、萬華人挺萬華」活動，她認為疫情越是嚴峻，萬華越是不能被擊倒，「此刻萬華人、萬華店家商家企業都在同一條船上，萬華好，台北市才會好！台灣才共好！」

郭昭巖稍早接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，這些醫護人員真的很辛苦，很多人早上7時上班，卻要到很晚才能回家，中間都得自己跑到外面吃飯，或是叫外賣進來，然而現在根本沒有空，且外送更是不敢送到萬華，導致連吃飯都成為問題。

所以，她在20日先帶頭提供冰黑咖啡，分別給中興快篩站一線醫護人員50杯、和平快篩站100杯、剝皮寮快篩站45杯；而陳記蚵仔麵線也贊助中興快篩站50份麵線、剝皮寮快篩站40份麵線。此外，和平快篩站則有16箱由朝陽關懷協會和食味鮮股份有限公司提供的乾拌麵。

在得知醫護人員需要酒精等消耗品，郭昭巖21日上午也與國際扶輪3481地區捐贈100桶4公升酒精，提供負責前線篩檢的台北市聯合醫院調度使用，預計和平院區50桶，院本部50桶，希望大家「加油、撐下去」，並呼籲國人一同將物資留在前線，共同團結抗疫。

國際扶輪3481地區範圍包含台北市西南區域、中永和、新店等地區，共有91個扶輪社近3000位社友，為國際四大社團之一。郭昭巖說，國際扶輪3481地區與她合作多年，過年都會進行「寒冬送暖」活動，非常有意義，現在看見醫護人員非常辛勞，所以她主動詢問北市衛生局，還缺乏什麼物資，而衛生局告知，目前口罩夠了，只是因為每天都要使用大量酒精，所以非常需要。

「一棒接一棒！」郭昭巖強調，還有好多商家踴躍想贊助物資，只是她覺得不要都集中在一週，畢竟可能還要2週疫情才比較趨緩、控制得宜，大家團結分配物資；且她不只幫助醫護人員，下週還要給警察、消防等人員發放乾洗手900瓶，「他們隨時要接觸很多人，還要配合疫調，真的真的很辛苦！」

郭昭巖說，她很感謝這些熱心的公益團體們，也誠摯邀請其他在地商家加入「向醫護警消清潔人員致意」的行列，大家同心協力對抗疫情。