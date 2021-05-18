獅子哥揭台版《鬼滅之刃》茶室內幕　茶學大師曝真實「色交距離」

記者黃翊婷／綜合報導

台北市萬華區清茶館小姐染疫案，連帶牽扯出民眾對於性產業的討論，甚至還有人認為這根本就是台灣現實版的《鬼滅之刃》第二季動畫「遊郭（又稱遊廓）篇」。事實上，一般的清茶館與阿公店還是有些不同，清茶館主要以泡茶、唱歌為主，並非色情場所，阿公店則是有小姐陪喝酒，也能陪客人出場。

▲萬華阿公店是指有小姐陪喝酒的店。（圖／ETtoday資料照）

熱門動畫《鬼滅之刃》宣布即將推出第二季，副標題「遊郭篇」卻一度掀起家長反彈，認為不適合孩童觀賞。據了解，遊郭泛指日本近現代的性產業專區，成立於安土桃山時代、興盛於江戶時代，豐臣秀吉允許大阪道頓堀川北岸、京都二條町設置遊郭；遊郭由政府集中管理，並向遊女發行許可證，客層主要為富商、武家、公家（貴族與官員）。

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而台灣這次由「蘆洲獅子哥」引發的一連串萬華阿公店討論，也意外掀起網友熱議。現任金色力量黨主席、前議員童仲彥，曾在2018年間於YouTube公布一段名為「萬華茶室酒池肉林」的影片，影片中一名全身只穿紅色丁字褲的辣妹，在客人面前熱舞，現場燈光昏暗，該名辣妹甚至還穿梭在包廂的客人之間，抓手摸乳，最後連包廂內其他小姐也脫到只剩內衣褲。

據悉，萬華茶室分成很多種，有單純喝茶的清茶館、陪客人喝酒的阿公店，最後還有「玩最瘋的」越南店，越南妹為了多拿一點小費，所以往往很敢衝，也是公認出了名的敢玩。

▲童仲彥曾在2018年曝光萬華阿公店的玩法。（圖／金色力量黨主席童仲彥提供）

知情人士進一步透露，一般清茶館有別於阿公店，清茶館主要以泡茶配瓜子、唱歌為主，阿公店則是有小姐陪客人喝酒，一般行情小姐的坐檯費約3小時3百元，加上阿公店的小姐沒有所謂上下班打卡制，所以自由程度較高，中途也可以不上班陪客人出場，費用則是自己談。

知情人士指稱，萬華阿公店的小姐以台灣、大陸以及越南籍為主，但是台灣的小姐年紀稍長，主要以大陸、越南為大宗，主要都是藍領階級的工人或是年長者前往消費，雙北市的人都會前往萬華阿公店飲酒，且屬於「公檯制」，小姐會輪番坐檯。

▼▲鴻達茶室、楓香清茶館2名小姐確診。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，2018年間曾有新聞報導，自從政府推動新南向政策後，就有許多泰國、越南、柬埔寨等各國私娼躲在萬華小巷子內，任客人挑選，過程宛如選妃，讓當地居民相當頭痛，警方也是抓不勝抓。

台北市長柯文哲2020年6月初在議會接受市政總質詢時，被議員應曉薇問及萬華阿公店的問題，直指「伊拉克」流竄拉客，警方站崗根本沒用；柯文哲當時與市警局長陳嘉昌承諾，會以專案處理。如今萬華阿公店發生清茶館小姐染疫案，連帶也讓這些問題再次浮上檯面。

▼茶室附近晚間近乎成為「鬼城」，路上幾乎沒有人。（圖／記者游宗樺攝）

▼萬華茶室文化老街曾被封為台版歌舞伎町。（圖／記者黃彥傑攝）