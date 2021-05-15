停止進香活動！雲林北港朝天宮致電登記進香團取消

▲北港朝天宮升級全面門禁管制，採龍門進虎門出的單向分流進出，且都設有熱感測儀。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港朝天宮觀光人次為雲林之首，因應防疫升級採龍門進虎尾出的門禁管制，中央疫情指揮中心宣布要求停止進香活動，今（15）日原登記進香團體有數十團，朝天宮緊急以電話聯繫，請對方取消或改期，上午只有零星遊客來參拜，廟方也也嚴格要求戴口罩手消毒。

雲林縣北港朝天宮之前曾有兩名確診者前往，廟方自疫情以來一直維持高度防疫作為，各神殿每天一早就先消毒，日前就升級全面門禁管制，採龍門進虎門出的單向分流進出，且都設有熱感測儀，各神殿除設置手消毒，沒戴口罩的香客遊客，入廟前人員會提供口罩，戴上口罩達防疫標準的人才可放行。

朝天宮對防疫門禁一視同人嚴格把關，截至中午未發現有發燒的人進廟，朝天宮總幹事何宗霖表示，農曆三月二十三日媽祖聖誕的進香熱季已過，但每逢周末進香團還是很多，兩周起碼有上百團，上周以來就陸續有預定的進香團自行取消，今天疫情中心一發布禁止宗教活動，朝天宮即刻打電話請原定要來的進香團全都暫時取消。

►Her今天推出「專櫃熱銷明星小物組」7選1，原價1960元，特價555元



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►獨／雲林2歲女童私密處長「菜花」 醫驚曝感染源啟動保護機制

►國中會考看試場不可進教室！考試全程戴口罩 開冷氣留空隙通風

►雲林怪叔叔持草刀嗆「砍幾個算幾個」 太極拳老人班「驚慌定格」

►雲林國中會考逾30人缺考 1人發燒啟動備用教室

►快訊／萬華清茶店群聚案足跡曝 雲林17人列自主健康管理



