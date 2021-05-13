女議員哥哥肇逃！神隱16hrs才投案　監視器「剛好全故障」　

記者吳奕靖／澎湖報導

澎湖馬公國中南側大門前11日深夜11時許發生一起自撞肇逃事件！事發當時一名宋姓男子開車因不明原因自撞路燈，不料他卻棄車逃逸，16小時後在妻子聯絡下，12日下午3時許才到案說明。宋男聲稱當下為了閃貓釀禍，而自己未受傷便自行離去。警方調查，由於宋男酒測值為零，且案發周邊監視器皆故障，僅能依《道路交通管理處罰條例》處1000元以上、3000元以下罰鍰。據悉，宋男是已故議員宋國進之子，而其胞妹則是現任澎湖縣議員宋昀芝。

▲宋男自撞電桿後肇逃，16小時後才現身投案。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方表示，11日23時26分接獲通報指稱，西文里馬公國中南側門前道路發生交通事故，而員警到達現場了解後，係一輛銀色自小客車不明原因自撞路燈致肇事，但現場及週邊察看未發現肇事者，經查詢車號後，得知車主為住在白沙鄉的宋男，怎料，警方撥打宋男住家電話、手機均無人接聽，便交代醫院人員若有宋男就醫紀錄請通知警方。

案發經16小時後，直到警方經宋男老婆聯絡，宋男才於12日下午3時20分到案說明；他供稱，自己當時駕駛自小客車沿永福街生活博物館往馬公國中方向行駛，在轉彎處因閃貓不慎自撞路燈，造成車子損壞，但他僅額頭紅腫，無明顯外傷，便未報警處理，即叫計程車自行離開現場。

對此，警方表示，經調閱事故現場周邊馬公國中及對面工地監錄影像，均故障，另查扣該肇事自小客車行車紀錄器，檢視內容檔案已滿無循環功能，都是舊資料，而宋男經實施呼氣酒精濃度檢測，酒測值為零，全案依A3類肇逃交通事故程序處理，處1000元以上、3000元以下罰鍰。