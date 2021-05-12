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多劈健身名師合體「單車女神」影片曝光　鹹濕截圖全流出

圖、文／鏡週刊

讀者A小姐向本刊指控，一名已婚何姓健身教練在交友軟體上謊稱單身，欺騙她的感情與肉體。原本A小姐並不知情，直至她發現一名知名連鎖SPA的千金H女，在IG上與何男互動曖昧，還會主動替何男回覆網友留言，宛如何男的貼身祕書，才讓她看清何男的真面目。

在健身界小有名氣的何男（右），曾與「單車女神」舒舒（左）合拍健身影片。（翻攝自舒舒的一日健身房訓練YouTube）

▲在健身界小有名氣的何男（右），曾與「單車女神」舒舒（左）合拍健身影片。（圖／翻攝自舒舒的一日健身房訓練YouTube）

同樣從事美容業的A小姐透露：「我有上過Ｈ女開設的美容課程，所以對她有印象，知道她的父親是美容SPA連鎖店的老闆，家裡很有錢，而她也是藝人賈靜雯的高中同學，跟演藝圈關係很好，甚至跟香港藝人陳小春、鄭伊健等人一起吃過飯。她的事業很大，卻願意當健身教練的小助理，怎麼想都有問題！」

A女揚言要將交往證據傳給SPA會館千金H女，竟遭何男威脅同歸於盡。（讀者提供）

與何男攤牌，沒想到平常脾氣很好的何男卻一反常態，情緒變得特別激動，除了不斷跳針反駁，甚至一度抓狂到話都說不清楚。何男的異常反應，讓A小姐更加懷疑他與H女之間的關係不單純。

A小姐告訴本刊：「何男一開始向我解釋，SPA會館很多客人都是H女介紹，H女只是他的合夥人，但當我追問細節，他卻惱羞成怒，威脅我別再騷擾H女。我不過是請朋友私訊H女，他的反應卻這麼大，擺明就是心裡有鬼！」

背著老婆四處偷吃的何姓教練，曾傳鹹濕簡訊給B女。（讀者提供）

▲▼背著老婆四處偷吃的何姓教練，曾傳鹹濕簡訊給B女。

何姓教練害B女墮胎後失聯，後來又主動聯繫，說想念她的體溫。（讀者提供）

隔天，何男再度找A小姐解釋，強調H女是他小孩的乾媽，並首度坦承自己並未離婚，H女也知情，還再三警告A小姐不要繼續騷擾Ｈ女，否則他會向妻子全盤托出與A小姐的婚外情，讓妻子向她提告侵害配偶權。

何男甚至嗆聲說：「就算我當初用離婚的身分騙妳跟我交往，我也只是說謊，法律拿我沒輒！」不甘受騙的A小姐反擊表示，要將何男在她家過夜的照片、二人對話紀錄傳給H女，何男聞言再度發飆，除揚言提告，更封鎖二人所有的通訊方式，徹底撕破臉。

A小姐氣憤地說：「這真的是太汙辱人了！感覺何男就是想利用我，看看能否逼退正宮，好讓他跟Ｈ女修成正果。」為提醒其他女性別被何男欺騙，A小姐將何男的惡行PO網，赫然發現，還有其他女子跟她有相同遭遇。


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