快訊／阿里山公路車禍事故！休旅車下坡擦撞山壁 3大3小受傷送醫 記者陳韻如／嘉義報導 阿里山番路鄉路段39.9公里處1日發生一起車禍事故！現場一輛休旅車擦撞山壁，造成車上3大3小受困。警消人員獲報趕抵，緊急將人救出送醫，至於詳細的車禍原因，仍有待釐清。 ET快訊 快訊／找到了！雙載機車撞飛墜水圳失蹤者 涵管內尋獲遺體 華航案1120「英變種病毒」插管中 2機師嚴重肺炎 20歲確診男曾被「做半套小姐」按摩1小時 指揮中心曝匡列人數 驚恐破窗畫面曝！滅火器重擊「咚咚咚」 托嬰中心9大5小濺血求 載送諾富特員工「遊覽車司機發燒」 採檢結果出爐 諾富特確診餐飲部員工足跡曝光！4／27去過大潤發中壢店 機師兒染疫！新北、桃園學校292人採檢 初步結果出爐 「諾富特染疫女房務」足跡出爐！去過台北車站、阿里山、奮起湖 諾富特確診房務最新足跡曝光！去過桃機二航廈、中壢站、四海遊龍 確診70歲男赴舞廳跳舞 指揮中心「擴大採檢結果」出爐 本+1 機師「未滿5歲兒」染疫 居隔延至5／15 分享給朋友： 追蹤我們： 即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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