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社會 社會焦點 保障人權

快訊／阿里山公路車禍事故！休旅車下坡擦撞山壁　3大3小受傷送醫

▲▼嘉義縣最新消息快訊圖。

記者陳韻如／嘉義報導

阿里山番路鄉路段39.9公里處1日發生一起車禍事故！現場一輛休旅車擦撞山壁，造成車上3大3小受困。警消人員獲報趕抵，緊急將人救出送醫，至於詳細的車禍原因，仍有待釐清。

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