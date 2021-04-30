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20年來翻修！《文獎條例》三讀通過　保障藝文工作者

▲▼立法院教育文化委員會 文化部長李永得答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《文化藝術獎助及促進條例》修正三讀通過，文化部長李永得：邁向藝文治理新里程。
（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／綜合報導

立法院今（30）日三讀通過修正《文化藝術獎助及促進條例》，由於該法自2002年修正後，近20年來未變動，如今通過修法符合當現代藝文風潮，文化部長李永得表示，文獎條例的三讀通過，對我國下一階段文化藝術發展具創新突破性意義，除了進一步完備現行文化治理法規體系，更是具體回應各界對於政府扶持文化藝術工作者及事業，促進文化藝術永續發展的社會期待。

文化部表示，文獎條例自1992年公布施行以來，除了2002年修正公共藝術相關條文外，至今未曾修正，本次除修正法律名稱為《文化藝術獎助及促進條例》，修正重點包括增修現行文化藝術事務範疇，以符合當現代藝文風潮。

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基於保障藝文工作者原則，增訂協助藝文工作者參加現行勞工相關保險、強化職業災害保障、急難協助，以及制定契約指導原則、勞動資訊宣導及法律諮詢等規定。整備文化環境理念下，增訂藝文體驗、社區營造、文化傳播、文化科技、文化觀光、文化交流，以及業務委託藝文中介組織等相關規定。

此外，在租稅優惠議題上，有關文物或藝術品交易，由現行以成交價格扣除成本後的所得額，併入當年度個人綜所稅依5%至40%稅率課徵，修正為交易所得並得採分離課稅，稅率按成交價格之6％為所得額，依20％稅率扣取稅款（即實質稅率1.2%）；其餘則包含擴大捐贈政府有形文化資產抵稅適用範圍，以及參展或拍賣之文物、藝術品經第三方保證可免預繳進口稅款保證金等。

文化部表示，為因應修正條例公布施行，文化部將持續與相關部會、地方政府及民間共同努力，除同步啟動「文化藝術獎助及促進條例施行細則」、「公共藝術設置辦法」、「文化藝術採購辦法」等授權子法的修訂作業；同時，配合權益保障專章及租稅優惠措施條文，將就藝文工作者勞動權益、訂定藝文工作者契約原則、智慧財產權相關保障、文物或藝術品之財產交易所得分離課稅實行機制，增訂相關授權子法與行政措施，期盼儘速落實各項獎助及保障工作。

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