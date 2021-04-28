砸警局黑衣人四海幫背景起底！　所長冒3年徒刑風險滅證

▲松山警分局教官楊忠蒞22日傍晚與衝突民眾握手互表歉意。（圖／記者張君豪攝）



記者崔子柔／綜合報導

10名黑衣人16日凌晨闖進台北市松山警分局砸場，事件在臉書上被爆料傳開，而關鍵的監視器畫面卻被中崙派出所所長許書桓「誤刪」。當時帶頭闖進分局的徐姓男子是四海幫成員，另名涂姓男子則是酒商，目前全數黑衣人依毀損公物、妨害公務、聚眾鬥毆罪嫌函送法辦。

根據《聯合報》、《自由時報》報導，22歲徐男與其他8名小弟、30歲涂男當天在附近酒吧喝酒，稱被教官楊忠蒞在對街辱罵三字經才一路追趕，但當時不知對方是警察，以為是民眾害怕才躲到警局。

▲▼松山分局遭黑衣人闖入，砸毀值班台電腦。（圖／記者張君豪翻攝）



徐男是四海幫成員，目前從事酒店經紀，主要活動範圍在松山區，曾涉嫌妨害自由、社會秩序維護法，去年曾因在車上藏刀被警方攔查送辦，這次闖入警局的其他8名黑衣人都是他的小弟。

但當時關鍵的監視器畫面，卻被中崙派出所所長許書桓「誤刪」，且分局對此事的說法前後反覆，最先由松山警分局長林志誠說「停電導致駐地監視器無法錄影」，後來又稱「刪除監視器是所長所為我不知情」。

律師蔡正傑指出，如果許書桓是故意刪除監視器畫面，將涉及刑法第一百六十五條的滅證罪，又因其公務人員的身分，最重可判3年徒刑，目前具體事實仍需依檢察官認定才能論斷。