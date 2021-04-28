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酗酒爸爛到離婚又入獄　16歲女兒寫下「父親的酒鬼人生」讓他悔悟淚崩

▲▼逾400萬點閱 少女寫下爸爸「酒鬼人生」 作文引共鳴。（圖／翻攝自Project Recovery With Casey Scott）

▲16歲女兒作文感動400萬人，爸爸慚愧「我還沒有準備好唸出這篇作文，但我明白我必須讀出來」。（圖／翻攝自Project Recovery With Casey Scott）

記者趙蔡州／綜合報導

美國猶他州16歲少女普瑞絲莉（Preslee Scott）2020年在課堂上寫下一篇作文，題目是《爸爸的酒鬼人生》，在網路引發網友熱議。普瑞絲莉的爸爸看了作文後，心中感動之餘也非常愧疚及懺悔，更決定把作文上傳到網路分享，吸引超過400萬人次點閱，希望能藉此喚醒更多與他一樣的「酒鬼」。

普瑞絲莉2020年12日上課時，被老師要求寫一篇作文，她就以自身的經歷寫下一篇長達三頁的作文《爸爸的酒鬼人生》。內容提及，她有記憶以來，爸爸凱西（Casey Scott）就是一名酒鬼，「我記得，爸爸會開車帶我們去參加聚會，但每次都是媽媽載我們回家」、「爸爸在聚會前後，完全是不同的一個人」。

爸爸的酒癮最終讓媽媽心死離婚，年幼的她因此被迫長大，在爸爸喝醉時要照顧2名更年幼的弟弟妹妹，也習慣收拾滿地散亂的空酒瓶。她無奈說，每次看見爸爸喝醉，躺在沙發上沉睡時，她就深深感覺到疲憊，「我一直很焦慮，因為我不想讓弟弟妹妹，看見爸爸酗酒的那一面」。

▲啤酒,啤酒蓋,啤酒瓶 。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲普瑞絲莉在爸爸喝醉後，要負責照顧年幼的弟妹，還要收拾滿地亂丟的空酒瓶。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

直到2018年9月，爸爸因為酒駕車禍，被警方依酒駕肇事、開車飲酒及不當使用車道等罪嫌起訴，入獄2個月後，因為認罪被法院改判一年緩刑。儘管車禍沒有造成人員死亡，凱西的酒駕事件仍在當地鬧大，他也因此被公司解僱，人生頓時跌到谷底，也因此讓他醒悟，下定決心戒酒，最終也戒酒成功。

普瑞絲莉最後寫下，如果沒有這一場車禍，爸爸應該永遠不會醒，作文還提到了她的爸爸戒酒中心的經歷，以及她陪伴爸爸走過人生低潮的過程，「作為一名酒鬼的孩子，我被迫必須長大」。她的作文被老師給了A分，由於她不確定爸爸會有何反應，直到今年2月她才把作文拿給爸爸看，結果爸爸看到哭了。

凱西戒酒後改行做起播客，目前負責主持一個名為「療癒計畫」（Project Recovery）的節目，分享自己或其他人的戒酒經驗。他後來也在節目中分享女兒的作文。他說，女兒的作文對他來說相當赤裸且真實，雖然他還沒有準備好唸出這一篇作文，但他明白他必須讀出來。

他透露，截至4月中旬，影片已經有超過400萬人點閱，他也收到許多網友回應，有人說「我就是這一天作文中的你」、「我的遭遇跟你女兒一模一樣」讓他看了相當感概，也希望女兒的作文可以喚醒更多與他一樣的「酒鬼」。

"Back Then and Now"

Casey's oldest daughter, Preslee, shared a letter with him recently that she wrote for school about addiction... This is that letter ❤️❤️❤️

Project Recovery With Casey Scott 發佈於 2021年2月18日 星期四
 
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