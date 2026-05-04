賴清德總統訪史瓦帝尼　美國國務院：台灣是許多國家信賴夥伴

▲賴清德總統出訪史瓦帝尼，前往王家科技園區，聽取「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」簡報。（圖／總統府）



文／中央社

儘管日前行程因中國干預而暫緩，總統賴清德已抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國是訪問。美國國務院3日回覆中央社記者提問表示，台灣是美國及許多國家信賴且有能力的夥伴；台灣總統出訪史瓦帝尼屬例行訪問，不應被政治化。

賴總統原訂4月22日至27日訪問友邦史瓦帝尼王國，因中國干預，塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等非洲3國臨時取消總統專機飛航許可，總統府決定暫緩行程。

儘管出訪行程因中國干預而緊急延緩，賴總統仍於台北時間2日抵達史瓦帝尼展開國是訪問。總統府表示，此次訪問將以安全共榮、經濟共榮、數位共榮為3大主軸，深化台史邦誼。

▲賴清德總統出訪史瓦帝尼，聽取「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」簡報，並致詞。（圖／總統府）



對於賴總統抵達史瓦帝尼訪問，美國國務院一名發言人3日透過電子郵件以背景方式回覆記者提問表示，台灣是美國及許多其他國家信賴且有能力的夥伴；台灣與世界各國的關係為這些國家的公民，包括史瓦帝尼在內，帶來重大益處。

發言人指出，每一位民主選舉產生的台灣總統都曾出國訪問台灣的邦交國，「賴總統的前任曾於2023年及2018年訪問史瓦帝尼，這類行程屬例行訪問，不應被政治化」。

前總統蔡英文曾於2018年、2023年訪問史瓦帝尼。