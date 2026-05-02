美伊戰爭部署阿曼灣？　中國「瞭望1號」狂搜美軍情報

▲中國最新排水量高達3萬噸的彈道跟蹤測量船「瞭望1號」，執行戰區警戒任務時可同時追蹤1200個空中目標。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

美伊衝突爆發至今已近60天，雙方和談進度仍尚未明朗，有消息傳出中國在去年正式入列的新一代海上航太追蹤測量船「瞭望1號」（Liaowang-1），在美伊戰爭期間部署在阿曼灣（Gulf of Oman）國際水域，監控並大量蒐集美方軍事應變相關的情報。

這項消息先是由軍事媒體《Defence Security Asia》所傳出，報導強調雖沒有證據證實中國可能「分享」偵測情報給伊朗，但合理懷疑北京藉由該船蒐集美國戰機、防空飛彈等各種數據，為未來萬一發生的衝突預作準備。

英國前高階軍官凱伊（Mikey Kay）也隨後在《BBC》的節目中指出，瞭望1號任務基本上是監控並大量蒐集美方軍事應變相關的情報，同時將所有電子數據即時傳回北京，提供中國過去無法掌握的美方軍事能力全貌。此外他也提及，根據情報顯示，如果中國還沒有向伊朗提供地對空飛彈系統，預估很快也會這麼做。

▼美伊衝突期間，美國空軍B-1轟炸機從英國費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）起飛。（圖／路透）

瞭望1號被中國視為伸向大洋的「電子之眼」，艦長度超過230米，型寬28米，滿載排水量約3萬噸，最大航速可達30節。其甲板佈滿約8個不同大小的「球」使其最大探測半徑高達6000公里，執行戰區警戒任務時可同時追蹤1200個空中目標，可說是一艘可機動部署的海上雷達預警基地。

據了解，瞭望1號甲板後部設有兩座巨型雙波段相控陣雷達塔，其中S波段陣列具備中遠距搜索能力，X波段陣列則擅長精細跟蹤與目標成像，配合數字波束成形和頻率捷變技術，具備強力的抗隱身和抗干擾能力。同時兩部雷達系統是採用「機械轉動+電子掃描」複合式模式，不僅實現360度全向掃描，其雷達面板還能在垂直方向±75度範圍內調整，使其對空域目標的覆蓋實現準「球形全包圍」。

瞭望1號是在2025年4月傳出入列消息，讓中國宣告正式具備與美軍「海基X波段雷達」相當甚至更強的海基預警能力。陸媒更強調，未來尤其在中段反導和高超聲速目標攔截作戰中，瞭望1號能夠提供關鍵的彈道估算數據、攻擊預測路徑，為各式火力系統提供決策支持。