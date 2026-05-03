旅客當心！常見過敏藥、安眠藥帶出國恐觸法　最重關4年罰40萬

▲ 出國時需格外注意各國對藥物管制規定。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

暑假出遊旺季將至，許多人習慣隨身攜帶常備藥物，但英媒《太陽報》近日發出警告，部分在英國合法販售的成藥，在某些國家卻屬違禁品，輕則高額罰款，重則遭到拘押甚至入獄，旅客出遊前務必詳加確認。

抗組織胺、止痛藥成地雷 日本管制嚴格

首先是常見的抗組織胺（antihistamines）。日本明文規定，含偽麻黃鹼（pseudoephedrine）成分超過10%的藥物一律禁止入境，Actifed、Sudafed等市售鼻塞、過敏藥均在禁止之列，旅客若攜帶強效劑型可能在入境時被扣押。

其次是含可待因（codeine）成分的止痛藥，日本、印尼、埃及及阿聯（UAE）等國對此採取零容忍態度，未持有合法進口許可者入境即可能被捕。即便是在歐洲，部分國家也有嚴格限制，攜帶可待因入境匈牙利最高可處5年有期徒刑，在瑞典也有最高3年刑責。

安眠藥、CBD產品 多國明令禁止或列管

第三類為安眠藥，如地西泮（diazepam）、替馬西泮（temazepam）等。若計畫前往中國或新加坡，除攜帶量不得超過停留天數所需外，還必須攜帶醫師處方等證明文件。

第四類是大麻二酚（CBD）相關產品，雖然低THC（四氫大麻酚）含量的CBD產品在許多歐盟國家合法流通，但阿聯、冰島、印尼及香港等地全面禁止任何形式的大麻製品。以阿聯為例，一旦被查獲將面臨最低1萬英鎊（約42.5萬台幣）罰款及4年徒刑。

最後是治療注意力不足過動症（ADHD）的藥物，以派醋甲酯（methylphenidate）最為常見。若計劃前往新加坡，旅客須在出發至少2周前向當地衛生科學局（HSA）申請預先核准，未經批准的攜帶量將被嚴格查扣。

英文處方證明、原廠包裝缺一不可

專家建議，出國前應主動向醫師索取英文版藥物證明，載明姓名、用藥名稱、劑量及使用頻率，並確保藥物保存於原廠包裝且未過期。