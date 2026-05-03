泰國極樂監獄！中國囚犯享「女模直送」VIP炮房　典獄長遭開除

▲曼谷中央監獄爆發弊案，獄警收賄提供中國籍囚犯特別待遇。（圖／翻攝自Khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷中央監獄2025年爆發嚴重弊案，有中國籍重刑犯以高達7位數泰銖的重金賄賂獄方人員，換取各種形同貴賓的特殊待遇。更驚人的是，涉案人士還秘密安排中國女模繞過正式安檢通道潛入獄中，在獄內的VIP密室與囚犯發生性關係，調查人員也在現場起獲使用過的保險套及沾有體液的面紙。泰國獄政廳宣布開除涉案監獄官員，並將展開紀律調查。

突擊搜查揭開禁品驚天內幕

根據泰媒Khaosod報導，泰國獄政廳接獲密報後，2025年11月16日對曼谷中央監獄展開突襲行動，搜查人員在獄內起獲大量違禁品，包括電器用品、刀具及打火機等法規明令禁止持有的物品。初步調查發現，這些物品長期以「捐贈」名義被運入監獄，背後涉及複雜的利益輸送網絡，獄方人員明顯長期知情並從中牟利。

中國囚犯稱霸一方壓迫泰籍獄友

調查結果顯示，曼谷中央監獄第3監區竟有獄警與中國籍囚犯糾結，讓其在獄內享有各種特殊待遇，甚至壓迫泰國籍囚犯，並逼迫泰籍囚犯作為僕人替其服務。泰國國家人權委員會（NHRC）此前針對此案展開調查，3日宣布，正式認定其涉及歧視行為及危害人權。

對此，泰國獄政廳強調，已要求全國所有監獄及矯正機構嚴格遵守2017年頒布的《獄政法》及相關操作標準程序，確保所有受刑人在平等、透明且符合人性尊嚴的條件下受到管理，不得有任何例外。

女模繞道後門直抵密室全程不受查驗

在整起事件中最受外界矚目的，則是女模入獄一事的具體手法。中國籍囚犯透過行賄，竟在獄內買春。中國囚犯以天價從中國雇用頂級女模，光是機票費用就達7位數。這些女性透過特殊管道被安排進入監獄，與第3監區的中國囚犯發生性關係。

她們以特殊管道從監獄長辦公室所在的2樓工作區域進入，直接前往監獄底層，全程繞開第1道門的例行安檢程序。而中國囚犯則由獄警從第3監區帶出，通過第2道門後抵達位於樓梯下方的隱密房間。

這處空間原本設計作為接待訪賓之用，隱蔽性極高，沒想到卻成為囚犯的性愛密室。突擊當天，執法人員更當場逮獲一名女模及中國籍囚犯，並取得沾有精液的衛生紙等關鍵證據。

獄長及高層遭停職 司法程序全面啟動

事件曝光後，泰國獄政廳隨即展開一連串內部處分行動。司法部2025年11月24日依第240/2568號命令，針對監獄長及其私人秘書成立嚴重違紀調查委員會，兩人同時被下令「先行停職」，以確保後續調查程序的公正性。同年11月28日，獄政廳進一步以第1562/2568號命令，針對另一批涉嫌在囚犯持有手機事件中收受利益的相關人員，以及協助律師違規探視的獄警，展開第二波嚴重違紀調查，涉案人員同樣全數先行停職。整起弊案目前已導致監獄長及19名獄警遭到調職或停職處分。

案件移交NACC最終追訴

在刑事追訴層面，獄政廳已將所有相關資料與物證移送泰國特殊案件調查廳（DSI）偵辦，目前偵查程序已告完成，案件正式移送至泰國國家防治腐敗委員會（NACC）審理，後續將依法追究相關人員的刑事責任。