甜姐兒程俐欣今公祭！黃偉哲到場送最後一程：帶著非常哀傷的心情

記者林悅、林昱萱／台南報導

台鐵太魯閣號408次列車2日發生半世紀以來最重大的事故，釀成49人死亡、超過200人受傷的慘劇，其中台南女子程俐欣與友人相約遊花東，卻不幸在事故中罹難，而17日一早家屬為其在台南舉行公祭。對此，台南市長黃偉哲也到場悼念並表示，「帶著非常哀傷的心情...我們會盡全力協助家屬。」

▲黃偉哲到場送罹難者最後一程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，程女在家中排行老二，有一個姊姊、一個弟弟，其中姊妹2人感情非常好，兩人原本還相約好6月一起去爬山，沒想到卻發生此憾事，讓姊妹倆就此天人永隔，而程女於17日上午10時舉行公祭，其中台南市長黃偉哲，民政局長姜淋煌、新聞處長蘇恩恩、關廟區長李賢村，立委王定宇，市議員謝龍介，林美燕及眾多市議員代表、關廟區公所團隊及死者親友都到場送死者最後一程。

黃偉哲表示，「帶著非常哀傷的心情、參與這個年輕生命逝去的一個告別，那我們知道往者已矣，生者還是要持續，所以說對於家屬在日後生活的協助、還有一些相關法律問題、家屬提出的一些想法，我們都會盡全力來協助。」黃偉哲也說，「包括相關程序、喪葬過後等一切問題，之前已經請財稅局、民政局等相關單位協助，總之要讓家屬在最快時間內回復平靜、正常生活，這個家還是要維持下去，希望媽媽、家屬能夠堅強。」