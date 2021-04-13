密集恐懼症別看！新竹驚見超誇張「燕子大軍」　網：小心「落雷」

▲新竹一處路口出現誇張「燕子軍」，引發討論。（圖／翻攝自Facebook社團／新竹爆料公社）

記者閔文昱／綜合報導

若是遭到這群燕子「空襲」，黑色的轎車應該也變白的了。有網友就在新竹縣竹北市的路上，看到了佇立在電線上的超誇張「燕子大軍」，只見黑色的電線上排排站滿了約500隻的燕子，驚人的畫面也引起了不少網友討論，直呼「密集恐懼症發作」。

一名網友在「新竹爆料公社」分享照片，只見在竹北市仁義路與中正東路交叉口附近的一處理髮廳上，密密麻麻擠滿了「白色燈泡」，仔細一看才發現這些白色燈泡竟是活生生的燕子，4排電線上總計約500多隻燕子，誇張的數量也讓原PO提醒「路過請輕聲迴避」，免得驚動「落雷區」。

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▲仔細一看才發現電線桿上整齊站滿的是活生生的燕子。（圖／翻攝自Facebook社團／新竹爆料公社）

這張燕子猶如衛兵站崗的畫面被分享在臉書社團後，短短一天就湧入了將近2500名網友按讚，許多人看了都留言說，「太可怕了吧」、「應該是空襲吧！」、「祈雨，祈錯了吧！」、「一受驚嚇，就會落屎」、「我一開始沒看清楚，想說怎麼有這麼大顆的白色燈泡，看清楚後大驚～根本是機關槍一樣一排一排無間斷射擊」、「暈倒！看完一陣噁心，密集恐懼症」。

事實上，燕子是一種與人相當親近的鳥類，甚至被譽為最有靈性的鳥兒，在古代就形容燕子來到人們的家裡是帶來吉祥的象徵，另外，燕子也會挑選附近比較少天敵的地方築巢，像是蛇、老鼠、貓等常見小型食肉動物，往往會襲擊燕巢，因此小動物到不了的電線桿上，有時也會看到燕子築巢的蹤跡。

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