妹子PO圖問好看嗎？閨蜜團超嚴苛回「肚子肥」　女網友暴動了

▲每個人對自己身材的要求不一。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

一位女網友指出，她最近在逛街挑衣服，試穿後傳照片給閨蜜們看，詢問對方意見，結果得到「肚子肥」、「有小腹」等回應，讓她質疑「現在標準這麼嚴苛嗎」，引起女網友們熱烈討論。

原PO 昨（12）日在Dcard發文指出，她上半身比較瘦，但是小腹、腰還是看起來偏肉，最近在試穿衣服時，還刻意把「小腹縮到不能縮」才拍下照片，傳給妹妹和閨蜜們看，詢問對方「好看嗎」、「看起來是不是很瘦」。

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▲▼原PO貼出對話。（圖／翻攝自Dcard）



不過閨蜜回答「還不錯，肚子有點肥」，妹妹則說「好像很瘦，但感覺有小腹」，讓原PO質疑「現在對小腹的標準這麼嚴苛嗎」，雖然認為女生有點小腹是正常的，但還是沒有買下那件衣服，「穿出去感覺原形畢露」。

不少女網友紛紛表示，「所以這篇的小腹在哪我怎麼沒看到」、「這是小腹沒錯，我的是大腹」、「完全找不到小腹在哪」、「女生最大的樂趣就是逼死另一個女生」，也有人說「體質基因吧，我以前吃到很胖也不會有小腹」、「女生一定都會有小腹，因為脂肪能保護子宮，懷孕能保護寶寶」、「我身邊好像沒有小腹比妳小的了」、「我之前45公斤的時候上腹部平坦，但是下腹部子宮的位置也凸凸的，大概只有模特或體脂低的女生才會沒什麼小腹吧」。



▲▼網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

