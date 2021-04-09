30年沒剪指甲！她「長7.3公尺」成世界最長指甲人　網嚇：怎麼擦屁股？

▲「世界最長指甲人」上週終於決定將留了30年的指甲剪去。（圖／翻攝自YouTube／Guinness World Records）

實習記者閔文昱／綜合報導

電影裡經常會出現指甲很長的妖怪，現實生活中有人將指甲留得比妖怪更長！美國德州63歲的阿雅娜（Ayanna Williams）擁有7.3公尺長的指甲，30年來每天小心翼翼的保護它們，而就在上週，她終於決定把這些指甲給剪了。

根據CNN報導，阿雅娜在2017年時，以576.4公分的長指甲打破了金氏世界紀錄，成為最長指甲的記錄保持人，當時的她表示，即便擁有那麼長的指甲，仍然能輕鬆做家事，除了洗衣比較麻煩，但她為了保養自己的指甲，每天必須用抗菌皂及指甲刷清潔指甲。

▲阿雅娜最後還是決定將長達7.3公尺的指甲剪掉。（圖／翻攝自YouTube／Guinness World Records）

熱愛指甲阿雅娜曾在過去描述，指甲就像珍貴的珠寶，佔據自己一半的生命，指甲一旦斷掉，就會跟失去手腳一樣痛苦，但這些過長的指甲確實會造成生活不便，做許多事情都要請家人幫忙，有時候會有把它們剪掉的念頭，但到最後還是會於心不忍。

▲阿雅娜整理指甲得耗費掉2罐指甲油，以及20個小時的時間。（圖／翻攝自YouTube／Guinness World Records）

不過終於在上週，阿雅娜還是決定將這些指甲剪掉了，在剪掉之前還特地測量了一次長度，結果測得長度竟為24呎（約7.3公尺），比教室的黑板還長，而這些指甲在剪下後也被放到了佛州奧蘭多市（Orlando）的博物館展示。她本人則透露，不管有沒有這些指甲「我仍然是女王」，但現在的她還無法從事一些如洗碗、鋪床單等的日常活動。

網友們則驚訝表示「這一定沒辦法做家事，但上廁所完她要怎麼擦屁股啊？」、「很好奇她要怎麼洗澡、上廁所、吃飯睡覺」、「我想她在生活上一定都不能自理的」、「留了30年都沒斷掉過，某方面來說也是滿強的」、「她的生活重心大概都在指甲上吧」。

▼阿雅娜剪指甲影片。