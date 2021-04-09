　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

30年沒剪指甲！她「長7.3公尺」成世界最長指甲人　網嚇：怎麼擦屁股？

▲▼「世界最長指甲人」上週終於決定將留了30年的指甲剪去。（圖／翻攝自YouTube／Guinness World Records）

▲「世界最長指甲人」上週終於決定將留了30年的指甲剪去。（圖／翻攝自YouTube／Guinness World Records）

實習記者閔文昱／綜合報導

電影裡經常會出現指甲很長的妖怪，現實生活中有人將指甲留得比妖怪更長！美國德州63歲的阿雅娜（Ayanna Williams）擁有7.3公尺長的指甲，30年來每天小心翼翼的保護它們，而就在上週，她終於決定把這些指甲給剪了。

根據CNN報導，阿雅娜在2017年時，以576.4公分的長指甲打破了金氏世界紀錄，成為最長指甲的記錄保持人，當時的她表示，即便擁有那麼長的指甲，仍然能輕鬆做家事，除了洗衣比較麻煩，但她為了保養自己的指甲，每天必須用抗菌皂及指甲刷清潔指甲。

▲▼「世界最長指甲人」上週終於決定將留了30年的指甲剪去。（圖／翻攝自YouTube／Guinness World Records）

▲阿雅娜最後還是決定將長達7.3公尺的指甲剪掉。（圖／翻攝自YouTube／Guinness World Records）

熱愛指甲阿雅娜曾在過去描述，指甲就像珍貴的珠寶，佔據自己一半的生命，指甲一旦斷掉，就會跟失去手腳一樣痛苦，但這些過長的指甲確實會造成生活不便，做許多事情都要請家人幫忙，有時候會有把它們剪掉的念頭，但到最後還是會於心不忍。

▲▼「世界最長指甲人」上週終於決定將留了30年的指甲剪去。（圖／翻攝自YouTube／Guinness World Records）

▲阿雅娜整理指甲得耗費掉2罐指甲油，以及20個小時的時間。（圖／翻攝自YouTube／Guinness World Records）

不過終於在上週，阿雅娜還是決定將這些指甲剪掉了，在剪掉之前還特地測量了一次長度，結果測得長度竟為24呎（約7.3公尺），比教室的黑板還長，而這些指甲在剪下後也被放到了佛州奧蘭多市（Orlando）的博物館展示。她本人則透露，不管有沒有這些指甲「我仍然是女王」，但現在的她還無法從事一些如洗碗、鋪床單等的日常活動。

網友們則驚訝表示「這一定沒辦法做家事，但上廁所完她要怎麼擦屁股啊？」、「很好奇她要怎麼洗澡、上廁所、吃飯睡覺」、「我想她在生活上一定都不能自理的」、「留了30年都沒斷掉過，某方面來說也是滿強的」、「她的生活重心大概都在指甲上吧」。

▼阿雅娜剪指甲影片。

ET快訊
快訊／英國菲利普親王逝世！享耆壽99歲　在位最久的「女王丈夫
打1隻蚊子！Apple Watch警告「SOS」　網勸1情況
快訊／男南港車站月台踩空落軌　火車「緊急剎車」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

30年沒剪指甲！她「長7.3公尺」成世界最長指甲人　網嚇：怎麼擦屁股？

時尚真難懂！LV新品驚見「飛機包」要價111萬...網嚇傻：不如買真機

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

30年沒剪指甲！她「長7.3公尺」成世界最長指甲人　網嚇：怎麼擦屁股？

時尚真難懂！LV新品驚見「飛機包」要價111萬...網嚇傻：不如買真機

春季聯賽／總經理戴極昇中繼1局無失分　列特博生技4比3險勝　

蔡英文參拜大甲媽祖　祈求「雨水媽」保佑台灣風調雨順

揭開「面紗」致敬95歲英女王　私下生活面貌首度公開

猛威爾「無安打」之身遭兄弟攻破　無緣挑戰高懸17年紀錄

共機連續擾台7天　殲16、殲10進入我西南空域

台鐵組織改革　政院定調「企業化」研擬最適合營運模式

陽耀勳繞三壘碰觸指導教練　味全抗議失敗、桃猿3局1比0

瑀熙曬17歲「幼齒躺床照」！　白嫩美腿太吸睛…男粉融化：是初戀

拜登：槍支暴力是美國的「瘟疫」！讓國家蒙羞

快訊／英國菲利普親王逝世！享耆壽99歲　在位最久的「女王丈夫」

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

新奇熱門新聞

LV新品驚見「飛機包」要價111萬...網嚇傻

妙齡女怕懷孕　只肯肛交還是生啦

她30年不剪指甲長7米　網嚇：怎麼擦屁股？

網紅自爆「死過3次」：時間變慢了

人妻自拍廚房激戰片　忘1功能慘外洩

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

深海盲蝦超耐熱　450度都煮不熟

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3P

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

科學家：76組基因控制腦和長相

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

聖母峰乾屍變地標　每具都有故事

更多熱門

相關新聞

醫曝美甲3禁忌勸：重要日子再做

醫曝美甲3禁忌勸：重要日子再做

不少人喜歡做美甲，看著光鮮亮麗的手腳，讓人感到心情愉悅。不過，醫師提醒，小心會造成指甲危機，若還是想漂漂亮亮的，有些事情一定要注意，像是做腳指甲「前24小時不要剃腿毛」以免有感染風險，且指甲變得不健康等，一定要找皮膚科醫師幫忙，千萬不要只是做美甲把它遮掉，就當作沒這件事。

指甲曝運勢發展！「這形狀」財運超旺

指甲曝運勢發展！「這形狀」財運超旺

指甲易斷裂？營養師教4大飲食關鍵

指甲易斷裂？營養師教4大飲食關鍵

金氏世界紀錄認證為最輕筆電　LG gram 16正式在台發布

金氏世界紀錄認證為最輕筆電　LG gram 16正式在台發布

花6年留15cm指甲！　俄正妹「手綁床頭防斷」

花6年留15cm指甲！　俄正妹「手綁床頭防斷」

關鍵字：

指甲金氏世界紀錄阿雅娜.Ayanna Williams世界最長指甲7.3公尺

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

高雄新Outlet「skmpark」明年開

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

即／屏東女遭擄走殺害　陳屍萬丹民宅

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面