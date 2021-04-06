長腿辣模任秘書控診所霸凌　踢爆詐領健保內幕！院長下場曝

▲永和某診所遭檢舉詐領健保，北院6日依偽造文書罪，判林姓院長要關1年、另有1年10月徒刑得易科罰金。（圖，資料照／記者邱中岳翻攝）

記者羅志華／台北報導

新北永和某診所的林姓院長，於2019年間遭舉報涉嫌不實登載病例，藉此詐領健保費用達500萬餘元，又有名曾任職秘書的吳姓辣模，控訴因離職糾紛遭院長濫告，北院6日依偽造文書罪，判林男要關1年、另有1年10月徒刑得易科罰金。

刑事局於2020年4月間，接獲北檢指揮交查詐欺案件，案情為健保署2019年底陸續接獲病患檢舉，指稱新北市永和地區某診所醫師涉嫌不實登載病患病例，稱病患於就診時曾接受多項健康檢查，有的病患只是小感冒卻被記錄成照超音波，以申報詐領健保費用，隨即組成專案小組積極偵辦。

▲辣秘書揭診所詐保。（圖／當事人提供）

刑事局經月餘偵查，偕同新北市警察局永和分局及健保署等單位，同步展開拘提、搜索行動，查扣手機5支、現金3萬6千元、金融帳簿14本，檢驗所空白檢體清單、申報醫療點數總表、疑似偽造病歷資料、偽造勞資糾紛的「領據暨和解書」1份、筆電1台、他人健保卡3張等證物，並將診所內3人拘提到案，訊後依涉犯詐欺、偽造文書罪嫌。

本案爆發後，一名曾在所內任職秘書、兼職外拍的吳姓辣模出面爆料，指離職前，院長即以索討高額賠償威脅，離職後又遭對方以她拍攝影響工作、google地圖給一星評價等理由，提告求償10萬元，雖經新北地院判決免賠，但她在過程中仍因壓力引發精神疾病，且診所仍欠她薪資、加班費；北院6日依偽造文書罪判刑。

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