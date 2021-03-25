「旅遊泡泡險」開賣了！3產險比較　5天保費2500元有找

▲產險業者相繼推出「旅遊泡泡險」，保費2500有找。（圖／資料照）

記者陳依旻／台北報導

台帛旅遊泡泡出航倒數7天！產險業者配合政府陸續開賣「旅遊泡泡險」，外界最關注的保費也相繼出爐，泰安與國泰產險動作最快，富邦產險今（25）日也拍板五天四夜行程保費為2,117元。

「台帛旅遊泡泡」是去年疫情爆發後，第一個開放的海外旅遊行程，因此備受外界關注，富邦產險指出，在帛琉旅遊泡泡開放期間，若於確診新冠肺炎（COVID-19）、遭遇重大意外事故或發生突發疾病，需啟動醫療專機運返台灣接受診療，專機交通費用與隨行醫護人員出勤費用將可能高達百萬元以上，對一般民眾是非常沉重的負擔。

為了避免意外疾病導致的經濟壓力，富邦產險「旅行泡泡綜合保險」的海外緊急救援費用額度最高達400萬元，同時包含身故、意外醫療費用、海外突發疾病醫療費用保障，為保戶撐起旅遊完整防護傘，此次推出「旅行泡泡綜合保險」共有旅平險保額500萬元、1000萬元兩個方案；以保額500萬元的R方案為例，搭配傷害醫療保險保額50萬元、海外突發疾病醫療保險保額50萬元及海外緊急救援費用保險保額400萬元，透過富邦產險官網投保，五天四夜行程保費為2,117元；同時，富邦產險也提供車險、登山險、旅平險等多項保險方案。

泰安產險率先推出「旅行泡泡綜合保險」，並指出此專案主要提供3項保障，第一，旅程中發生意外身故、失能或產生的醫療費；其次，旅程中因180天內未就醫的突發疾病所產生的醫療、門診或急診費用；第三，緊急救援費用項目，納入旅客自行負擔因採檢陽性需包機返國、或發生重大傷病需搭乘專機返國的高額救援費用等；以旅平險保額500萬元為例，搭配傷害醫療保額50萬元、海外突發疾病保額100萬元、海外緊急救援費用保險保額400萬元，台帛泡泡旅遊5天行程保費共為2,534元。

國泰產險也宣布「旅行泡泡綜合保險」，其中，擴大「海外緊急救援費用」保障範圍，將「依防疫規定需將被保險人轉送適當處所」的情形，列入保障；國泰產險健傷險部協理雷志漢表示，此次所提供的「旅行泡泡綜合保險」保障主要有四大項，分別為「旅行平安保障」、「傷害醫療保障」、「海外突發疾病醫療保障」及為泡泡行程量身訂做的「海外緊急救援費用保障」。

國泰產險進一步指出，前3項保障與現行市面所販售的旅平險內容大致相同，本次最特別的是「海外緊急救援費用保障」內容有擴大承保範圍，除了先前已有的海外重大傷病轉送回國的保障外，也配合政府安全旅行圈計畫之旅程防疫措施，增加依防疫措施規定而需將被保險人轉送規定之適當處所的保障範圍；如民眾在帛琉確診疫情時，就可以使用「海外緊急救援費用保障」搭乘專機返回台灣，該張保單提供高達400萬的費用額度，讓民眾不用擔心染疫後還需負擔高額費用。

至於保險費的部分，也因為提供了完整的保障，以身故保額500萬、傷害醫療50萬、海外突發疾病100萬及海外緊急救援費用400萬元為例，5天的保險費約2,534元；國泰產險指出，雖然較以往旅平險的保費高了不少，但安心出遊、完整保障，才能讓民眾玩得開心、不必擔心後顧之憂，如民眾擔心旅程或日常生活中仍有其他風險，也可以參考國泰產險的「心疫滿分」專案，本專案結合「法定傳染病隔離補償」、「法定傳染病確診補償」、「突發疾病住院日額」、「突發疾病加護病房或負壓隔離病房住院日額」等四大保障，一舉包含法定傳染病的「隔離」、「確診」、「住院治療」保障。